Jak se hodláte popasovat s masivním rozvojem a přílivem nových obyvatel, když netajíte, že na tento trend není obec kapacitně zcela připravená?

Připravujeme strategický plán Hošťálkovic, který tady bohužel ještě nikdy nebyl vytvořen. Nyní se tady však staví ve velkém a my to musíme nějakým způsobem reflektovat. Hošťálkovice jsou velmi dobrá adresa s blízkou dostupností do centra Ostravy, jejíž možností využívají, zároveň si zachovaly svůj vesnický ráz a lidé zde mají klid.

Zdroj: Jiří Jureček, starosta Hošťálkovic

Co připravovaný strategický plán zohledňuje a kdo se na něm podílí?

Nejprve jsme s představiteli místních služeb a významnějších firem zrealizovali setkání s připomínkami, co by bylo dobré udělat. Poté jsme začátkem roku pro větší validitu sestavili internetovou anketu a vložili ji také do obecního zpravodaje. Lidé mohli anonymně napsat, co se jim líbí, co je trápí a jak se jim zde žije. Nyní anketu vyhodnotíme a poté svolám velkou schůzi v kulturním domě, kde to s lidmi znovu probereme, a zaznamenáme další podněty. Z toho vzejde celý strategický dokument s krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými cíli, co je třeba v Hošťálkovicích v příštích řekněme dvaceti letech udělat.

Dokážete si představit život jinde?

Už ani ne. V Hošťálkovicích jsem se narodil a po krátké přestávce, kdy jsme s manželkou bydleli v bytě v Porubě, jsme se tady zase vrátili, postavili dům a založili rodinu. Mám proto porovnání a vidím, jak je to výborná lokalita. Je tady klid a jsme jedním ze dvou nejvyšších bodů v Ostravě, díky čemuž nás ani tolik netrápí ovzduší. Mnohdy je vidět ta deka, která padne na město pod námi. Jen minimálně se stává, že větry foukají směrem sem. Je paráda, že do sedmi minut jste v centru autem, za 15 minut autobusem a za dvacet minut na kole. Přitom je tu takový paradox…

Jaký?

Do Poruby, s níž spolu s Martinovem či Třebovicemi sousedíme přes řeku Opavu, jste na kole za 15 minut, autem však za třicet a městskou hromadnou dopravou za hodinu, protože přes řeku nevede vyjma lávky žádný most a je třeba to objíždět přes celou Ostravu nebo Hlučín. Problém vyřeší až Severní spoj.

Jaká pro zdejšího rodáka vedla cesta do křesla starosty?

Máme tady hokejový klub HC Kora Hošťálkovice.

To vypadá na hodně zeširoka vzatý příběh…

…Vlastně ano. (směje se) Hokej jsme hrávali už na přelomu milénia, s tou partou jsme kolem roku 2007 založili občanské sdružení a pořádali plesy, různé kulturní a sportovní akce pro veřejnost. A asi před sedmi lety jsme se rozhodli ještě více začlenit do života obce. Sestavili jsme kandidátku do zastupitelstva a já jsem byl zvolen jejím lídrem.

Kolik hokejistů se do zastupitelstva dostalo?

I když jsme z šesti kandidujících subjetků jsme byli třetí, tak pouze já, protože máme jen devítičlenné zastupitelstvo. Když jsem pak byl dva roky v zastupitelstvu, starosta i s místostarostou rezignoval a shodou okolností jsem tu šanci dostal já. Musel jsem si vzít týden dovolené na rozmyšlenou, protože jsme měli slibně rozjetou rodinnou firmu s klimatizacemi. Omluvil jsem děti ze školy, s manželkou jsme se sbalili a odjeli do Tater. Po večerech jsme diskutovali, psali si pozitiva a negativa. Nakonec jsem se to po dlouhých debatách rozhodl vzít. Říkal jsem si dočasný krizový manažer, ale už jsem u toho i díky voličům zůstal. V životě by mě přitom nenapadlo, že budu dělat starostu.