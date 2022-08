Bohumín modernizuje. Skřečoň se dočká další kanalizace i chodníku

Během zimy se bude z Ostravy létat ještě do Londýna na letiště Stansted. Linku provozuje Ryanair. Jedním z dlouhodobých cílů letiště týkajících se zimy jsou celoroční charterové lety. Pro letošek jsou plánovány zatím až do listopadu.

Podle nedávných slov generálního ředitele ostravského letiště Jaromíra Radkovského v regionální televizi Polar navíc stále žije varianta prodloužení linky společnosti LOT do Prahy, jako tomu bylo po dobu několika měsíců během pandemie na přelomu roku 2020 a 2021. Aerolinka tehdy spojila v té době málo vytížené linky z Varšavy do Prahy a Ostravy do jedné s mezipřistáním právě v Ostravě. Letiště by totiž údajně rádo získalo ještě jednu linku do tzv. hubu, odkud mohou cestující pokračovat dále. Praha má být jednou z možností.