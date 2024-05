Ostravský soud vynesl rozsudek nad Veronikou K., která zneužila patnáctiletou dívku k prostituci. Obžalovaná čelila vážným obviněním a hrozilo jí až dvanáct let vězení.

Okresní soud v Ostravě, ilustrační video. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Prostitutku udělala z patnáctileté školačky čtyřicetiletá Veronika K. z Ostravy. Nyní si za to u Krajského soudu v Ostravě vyslechla trest. Za obchodování s lidmi a ohrožování výchovy dítěte jí s ohledem na věk dívky hrozilo pět až dvanáct let žaláře.

Dívka, která byla s podstatně zkušenější kamarádkou (17 let) na útěku z výchovného ústavu, se u ženy ukrývala. Starší z dívek „paní domácí“ dobře znala. Již v minulosti u ní našla azyl. A také věděla, že nic není zadarmo. Za pobyt platila svým tělem. To samé nyní čekalo i patnáctiletou dívku. Prostitucí si obě vydělávaly na nájem a služby.

Odevzdávaly peníze

„Dívky u ženy v době útěku pobývaly a souhlasily, že jí vypomohou v její finanční situaci, a to poskytováním sexuálních služeb za úplatu. Žena měla vyhledávat muže, kteří poptávali sexuální služby, a dívky jim nabízet. Obě jí pak odevzdávaly převážnou část peněz od klientů, jednalo se řádově o tisícikoruny,“ uvedla při objasnění případu moravskoslezská policie.

První zvířecí krematorium v kraji. Takto probíhá poslední rozloučení s mazlíčky

Důkazy hovořily jasně a hlavní líčení u ostravského soudu mělo poměrně rychlý průběh. I díky svému vstřícnému postoji obžalovaná vyvázla „jen“ s pětiletým trestem. Verdikt na místě nabyl právní moci.

Chtěla bojovat

Možná ji k rozumnému přístupu přiměla jiná podobná kuplířská kauza. Ta se týkala ženy z Karvinska, která řadu let organizovala sexuální obchody v Moravskoslezském kraji. Erosenky, jež pro ni pracovaly, obsloužily stovky až tisíce mužů. Jedna z nich podle obžaloby měla v té době šestnáct let.

Dívenka z Opavska vdechla párek v rohlíku a za několik dní zemřela

Kuplířce proto hrozilo pět až dvanáct let vězení. Žena tvrdila, že o věku dívky nevěděla. Kdyby se přiznala, mohla vyváznout s trestem ve výši tři a půl roku. Takto zněl návrh státního zástupce týkající se dohody o vině a trestu. Ona to však odmítla a rozhodla se bojovat. Nakonec ji ostravský krajský soud v klasickém hlavním líčení vyměřil osm let žaláře. Verdikt zatím není pravomocný.