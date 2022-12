Pohotovost mají i hasiči a zdravotničtí záchranáři, pro které přelom roku představuje výrazný nárůst výjezdů.Týká se to zejména požárů a zranění způsobených zábavní pyrotechnikou. Alternativou mohou být takzvané tiché ohňostroje, které jsou podstatně bezpečnější a zejména vhodnější pro domácí mazlíčky i lidi mající problémy s hlukem.

Nedodržení návodu

Období velmi závažných úrazů způsobených podomácku vyrobenými třaskavinami patří naštěstí minulosti. Lidé nakupují pyrotechniku v obchodech, přesto ke zraněním stále dochází. Úrazy bývají způsobeny především nesprávnou manipulací s pyrotechnikou a nedodržením postupů uvedených v návodech. Většinou jde o lehčí poranění, především rukou a obličeje.

Při používání pyrotechniky by lidé měli být velmi obezřetní. Světlice, rachejtle, dělbuchy a petardy je nutné odpalovat výhradně venku na volných prostranstvích daleko od budov. I jediná rachejtle, která doletí až na balkon nebo oknem do pokoje, může způsobit požár, případně někoho zranit. Že jde skutečně o nebezpečnou zábavu, potvrzuje i případ z Karviné, kde před několika roky rachejtle během silvestrovského veselí zapálila střechu sportovní haly. Jindy vletěla raketa do podkroví rodinného domku v Třinci.

Děti a tiché alternativy

Pyrotechnika představuje nebezpečí hlavně pro děti. „Pyrotechnika zásadně nepatří do rukou dětem. Pokud jsou již u používání pyrotechniky děti přítomny, zajistěte jejich bezpečnost. A raději vícekrát zopakujte, aby nikdy nesbíraly nalezené petardy či jakoukoliv jinou pyrotechniku,“ doporučila Soňa Štětínská z moravskoslezské policie. Silvestrovské veselí představuje trauma pro domácí zvířata a také lidi nesnášející hluk. Pro ně jsou určeny takzvané tiché ohňostroje.

„Tiché ohňostroje jsou ohleduplné k domácím mazlíčkům a zvířatům, nevylekají děti či citlivější osoby a nezatěžují nadměrným hlukem ani širší okolí. Minimalizují také zplodiny hoření, a jsou tak šetrnější k životnímu prostředí,“ uvádějí odborníci ze společnosti TARRA pyrotechnik z Ludgeřovic a dodávají: „Jednotlivé světlice vydávají tlumený zvuk pouze při výmetu, nikoliv při výbuších na obloze a převažují u nich světelné efekty. Tyto efekty pak dosahují výšky maximálně 30 metrů a na rozdíl od klasického velkého ohňostroje jsou tak vidět i při nízké oblačnosti.“