Patnáct dívek a pět chlapců. Taková je sestava dvaceti „statečných“ studentů, kteří úspěšně prošli výběrovým řízením na nový obor Zubního lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Stali se tak historicky prvními studenty, kteří obor stomatologie v Ostravě začali studovat.

Slavnostního zahájení studia se ujal děkan Lékařské fakulty Rastislav Maďar. „Cítím, že se nám podařila velká věc a cítím obrovský vděk vůči desítkám dalších kolegů. Tam, kde je to nové a sedá si to, tak je naší povinností, abychom to dále rozvíjeli. Hlásili se k nám ti nejlepší z nejlepších a ještě z těch jsme vybrali 20 studentů. Máme proto jistotu, že mají k tomuto studiu ty nejlepší předpoklady a věřím, že je i jejich vnitřní motivace tak silná, aby tento obor i jako historicky první dokončili a v co nejkratší době posílili hlavně stomatologickou praxi,“ uvedl děkan fakulty.

Nový obor otevřen. Budoucí zubaři nastoupí ke studiu v Ostravě již během října

Právě nedostatek lékařů v kraji byl důvodem k vytvoření nového oboru na Ostravské univerzitě, který vyšel na více než 40 milionů korun. Už v prvních dnech od ohlášení akreditace oboru přicházely desítky přihlášek denně. Uchazečů se do 14. října přihlásilo celkem 425. Na základě přijímacího řízení byla vybrána dvacítka nejúspěšnějších. Přesně pro 20 studentů jsou připraveny nové moderní studovny, které obsahují deset fantomů, ambulanci a laboratoř.