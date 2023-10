/FOTOGALERIE/ Čtyři sta dvacet pět studentů mělo zájem o nově otevřený obor stomatologie na Ostravské univerzitě. Uspěla pouze necelá dvacetina z nich. Akreditaci k oboru získala univerzita teprve letos v září. Dvacet přijatých studentů tak usedlo v rámci tohoto oboru do univerzitních lavic během pondělka historicky poprvé.

Slavnostní zahájení studia oboru zubního lékařství, 23. října 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Patnáct dívek a pět chlapců. Taková je sestava dvaceti „statečných“ studentů, kteří úspěšně prošli výběrovým řízením na nový obor Zubního lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Stali se tak historicky prvními studenty, kteří obor stomatologie v Ostravě začali studovat.

Slavnostního zahájení studia se ujal děkan Lékařské fakulty Rastislav Maďar. „Cítím, že se nám podařila velká věc a cítím obrovský vděk vůči desítkám dalších kolegů. Tam, kde je to nové a sedá si to, tak je naší povinností, abychom to dále rozvíjeli. Hlásili se k nám ti nejlepší z nejlepších a ještě z těch jsme vybrali 20 studentů. Máme proto jistotu, že mají k tomuto studiu ty nejlepší předpoklady a věřím, že je i jejich vnitřní motivace tak silná, aby tento obor i jako historicky první dokončili a v co nejkratší době posílili hlavně stomatologickou praxi,“ uvedl děkan fakulty.

Nový obor otevřen. Budoucí zubaři nastoupí ke studiu v Ostravě již během října

Právě nedostatek lékařů v kraji byl důvodem k vytvoření nového oboru na Ostravské univerzitě, který vyšel na více než 40 milionů korun. Už v prvních dnech od ohlášení akreditace oboru přicházely desítky přihlášek denně. Uchazečů se do 14. října přihlásilo celkem 425. Na základě přijímacího řízení byla vybrána dvacítka nejúspěšnějších. Přesně pro 20 studentů jsou připraveny nové moderní studovny, které obsahují deset fantomů, ambulanci a laboratoř.

Trenažér pro studenty stomatologie

„Studenty zde budou postupně učit zubní lékaři, kteří za sebou mají minimálně desetiletou praxi,“ uvedl přednosta katedry Martin Starosta. Hned po slavnostním zahájení tak první deset studentek začalo preklinické studium spolu se zubní lékařkou Kateřinou Mazuchovou, která svou praxi provozuje v Havířově.

Poprvé v historii: Lékařská fakulta v Ostravě vyhlíží studenty stomatologie

Mezi přijatými je například Klára Čermáková, která se na tento obor hlásila na univerzity v Brně a v Olomouci. „Bohužel jsem kvůli malým kapacitám na univerzitách neuspěla. Proto jsem začala se studiem Všeobecného lékařství na Ostravské univerzitě. Když jsem ale zjistila, že se obor na této fakultě nakonec otevírá, hned jsem podala přihlášku ke studiu, protože se zubní lékařství stalo mým snem už na gymnáziu,“ uvedla Čermáková.

Budoucí stomatology nyní čeká dvouleté studium preklinické praxe, na které naváže tříletá klinická praxe. „Studenti musí nejdříve získat nějaké návyky a procvičit si ruce. Následně budou pokračovat na klinickou praxi do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde se jim v současné době připravují ambulance a kde už musí být dostatečně zkušení k tomu, aby mohli pracovat přímo s pacienty,“ dodává přednosta katedry.