/FOTOGALERIE/ Více než sto mobilních policejních hlídek se v pondělí objevilo na řadě míst celého Moravskoslezského kraje. Ochránci zákona v rámci přísných protikoronavirových opatření namátkově kontrolovali a dále kontrolují oprávněnost průjezdů vozidel, které se mezi okresy mohou pohybovat jen v přesně stanovených případech.

Policejní kontrola mezi okresy Ostrava a Frýdek-Místek na ulici Místecká, 1. března 2021. Policie tento den začala kontrolovat, jestli lidé dodržují nová protiepidemická opatření omezující volný pohyb mezi okresy. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Jedním z nich je například cesta do práce. Někde museli řidiči počítat se zdržením, například v Místecké ulici mezi Frýdkem-Místek a Ostravou. Při příjezdu do moravskoslezské metropole byl provoz zúžen do jednoho pruhu a policisté prověřovali vybrané osádky.