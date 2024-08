Vozidla Land-Rover Discovery 5 jsou v provedení s pohonem všech kol a tří litrovým motorem. Automatická dvoustupňová rozdělovací převodovka a vzduchové odpružení vozidla s regulací výšky zajišťuje komfortní jízdu jak na silnici, tak v terénu, stejně jako průjezd až devadesát cm vysokou vodou.

Rozměry automobilu s objemem zavazadlového prostoru přes 800 litrů umožní v případě potřeby rovněž nouzový transport pacienta vleže. Jde o novinku, ostatní typy automobilů v setkávacím systému takovou možnost nemají.

Cena jednoho speciálu včetně vnitřní zástavby a specifických požadavků na provoz, činila bezmála tři a čtvrt milionu korun. Zdravotnické záchranné službě MSK přitom k pořízení automobilů poskytl finanční prostředky Fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů, a to částkou 5 439 670 Kč. Dotace statutárního města Opava činila 500 tisíc korun a pomohla uhradit část pořizovací ceny dalšího z vozidel. Zbytek nákladů, přes sedm milionů korun, byl pokryt z vlastních zdrojů ZZS MSK.

close info Zdroj: ZZS MSK zoom_in Záchranáři uvedli do provozu čtyři nová vozidla rendez-vous, srpen 2024.

Všechny automobily již slouží pacientům na základnách v Ostravě-Zábřehu, Frenštátu pod Radhoštěm, Rýmařově a Opavě. Právě v Opavě uvedl nové vozidlo do provozu primátor města Tomáš Navrátil. Při slavnostním setkání s ředitelem územního odboru ZZS, uvedl: „Jsem velmi rád, že s opavskou záchrannou službou dlouhodobě spolupracujeme a finančně ji podporujeme. Každá takto investovaná koruna má obrovský smysl pro každého z nás, protože nikdy nevíme, kdy my nebo naši blízcí budeme záchranáře potřebovat. Důležité je také zajistit, aby měli co nejlepší podmínky pro svou nesmírně náročnou práci. Novému vozidlu přeji, aby bylo vždy včas tam, kde je potřeba, a jeho osádce co nejvíce návratů s dobrým koncem.“