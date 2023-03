Smrtelně skončila večerní dopravní nehoda v Ostravě-Heřmanicích na ulici Koněvové, při které se záchranáři snažili půlhodiny oživovat řidiče auta.

Dopravní nehoda v Ostravě Heřmanicích. | Foto: PČR

"Z nezjištěného důvodu 69letý řidič vjel mimo vozovku a s vozidlem značky Dacia Dokker bílé barvy vjel do drátěného oplocení pozemku domu. Muž, který ve vozidle cestoval sám, nejevil už od počátku známky života. I přes okamžitou první pomoc jak policistů, hasičů, tak zdravotníků se ho nepodařilo zachránit," uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková s tím, že zda se jednalo o zdravotní indispozici, určí až nařízená soudní pitva.

U tramvajové zastávky v Ostravě auto srazilo chodce, skončil v umělém spánku

„Muž ve věku devětašedesáti let zůstal po nehodě zaklíněn ve vozidle. Záchranáři zjistili, že nejeví žádné známky života. Zahájena byla neodkladná resuscitace – nepřímá srdeční masáž, zajištění dýchacích cest, vstupu do kostní dřeně, umělá plicní ventilace. Zasahující lékař během vyšetření nezjistil u postiženého známky vnějších poranění a okolnosti nasvědčovaly možnosti, že automobil havaroval z důvodu interního postižení a náhlého selhání krevního oběhu řidiče,“ komentoval událost mluvčí ZZS MSK Lukáš Humpl s tím, že informaci o nárazu vozidla do plotu s bezvědomím řidiče přijali operátoři tísňové linky po osmnácté hodině.

Středeční večerní nehoda v Ostravě, 8. 3. 2023Zdroj: se svolením ZZS MSK

Pomoci vyjela zdravotnická posádka a vzlétl vrtulník. Ale ani přes tři desítky minut trvající úsilí nevedlo k obnovení činnosti pacientova srdce a lékař nakonec musel konstatovat smrt.