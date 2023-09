/FOTO, VIDEO/ Sedm jednolůžkových a jeden třílůžkový pokoj očekávají ve zmodernizované protialkoholní záchytné stanici ty, kdo to přeženou s alkoholem. Upravená záchytná stanice u Městské nemocnice Ostrava (MNO) otevře 6. září.

Otevření zmodernizované protialkoholní záchytné stanice, 4. září 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

„Bude zde větší komfort jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. Původní oddělení už nevyhovovalo legislativě,“ řekl při slavnostním otevření Petr Uhlig, ředitel MNO.

Nová protialkoholní záchytná stanice (PZS) je výsledkem stavebních a dispozičních úprav v přízemí budovy. Stanice disponuje sedmi jednolůžkovými pokoji a jedním třílůžkovým pokojem, které zajišťují větší bezpečnost i pro personál.

Na rozdíl od původního oddělení je PZS bezbariérová a přístupná přímo z areálu Městské nemocnice Ostrava. Za noc zde člověk zaplatí 2000 korun, přičemž náklady pro nemocnici za jednoho pacienta činí kolem 11500 korun. Poplatek za pobyt ale zaplatí jen pětina klientů.

Hluční a agresivní pacienti

Typický pacient ostravské záchytky je hlučný, agresivní a při příjmu je nutná asistence policie.

"Máme tady i některé rekordmany, které zdravotní sestra ráno propustí a odpoledne se vrací,“ popisuje Kristýna Vašťáková, vrchní sestra oddělení psychiatrie, pod které protialkoholní záchytná stanice spadá. Někteří pacienti prý absolvují za rok několik desítek pobytů.

Ve všedních dnech funguje stanice v omezeném provozu, a to od 16 do 7 hodin. O víkendech a státních svátcích nepřetržitě.

"Jsme snad jediná země na světě, kde záchytka spadá do oblasti zdravotnictví. Když jsme uvažovali o tom, co by tady mohlo být, aby se využil celý objekt, tak jsme vymysleli centrum pro rodinu, které působí v Ostravě už přes 30 let. Jeho dokončení se předpokládá na rok 2025. Myslím, že propojení centra a záchytky je ideální. Mohla by se najít i symbióza, aby se podařilo přesvědčit nějakého bumbálka, že alkohol není to pravé ořechové,“ uvažuje náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Zbyněk Pražák.

Modernizace za 13 milionů korun

Stavební úpravy PZS spočívaly především ve změně vnitřního a dispozičního uspořádání. Upravil se povrch stěn, stropů a podlah, instaloval nový nábytek, kompletně vyměnily vnitřní rozvody a elektrorozvody, zavedla voda, kanalizace a ústřední vytápění. Celá rekonstrukce budovy vyšla na téměř 30 milionů korun. Modernizace PZS si vyžádala 13 milionů.