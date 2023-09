Opuštěný dům v Hornopolní ulici poblíž vjezdu do Městské nemocnice Ostrava (MNO) poutal pozornost svým nevzhledným exteriérem mnoho let. Nyní má bývalá ubytovna pro sestry nové využití. Kromě nové protialkoholní záchytné stanice zde bude fungovat i Centrum pro rodinu a sociální péči.

Otevření zmodernizované protialkoholní záchytné stanice, 4. září 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Dříve byly běžnou součástí nemocnic i ubytovny pro zdravotní sestry a další lékařský personál. Jednu takovou měla i Městská nemocnice Ostrava v Hornopolní ulici. Objekt tvořilo 35 bytových jednotek. „Šlo o dvoupokojové jednotky s toaletou a umyvadlem. Sprchy byly společné v suterénu budovy. Provoz ubytovny byl ukončen na jaře v roce 1997,“ uvedla Andrea Vojkovská, mluvčí MNO.

Po ukončení provozu se dvoupatrová budova využívala ještě 10 let jako skladiště. Poté začala budova chátrat a rozbitá či zabedněná okna nepůsobila lákavě a proto bylo rozhodnuto o její demolici. Ta se však nakonec nekonala a stavba dostala nový kabát. „Tím, jak nedaleká budova protialkoholní záchytné stanice chátrala, jsme se rozhodli společně s městem a krajem tento objekt přetvořit na novou protialkoholní záchytnou stanici, která bude vyhovovat legislativě,“ řekl tento týden při slavnostním otevření Petr Uhlig, ředitel MNO.

Zázemí pro zaměstnance

Ve spodní části objektu vzniklo sedm jednolůžkových a jeden třílůžkový pokoj očekávají ve zmodernizované protialkoholní záchytné stanici ty, kdo to přeženou s alkoholem. „Bude zde větší komfort jak pro pacienty, tak pro zaměstnance,“ dodal ředitel nemocnice.

Nová protialkoholní záchytná stanice (PZS) je výsledkem stavebních a dispozičních úprav v přízemí budovy. Stanice disponuje sedmi jednolůžkovými pokoji a jedním třílůžkovým pokojem, které zajišťují větší bezpečnost i pro personál. Na rozdíl od původního oddělení je PZS bezbariérová a přístupná přímo z areálu Městské nemocnice Ostrava. Za noc zde člověk zaplatí 2000 korun, přičemž náklady pro nemocnici za jednoho pacienta činí kolem 11500 korun. Poplatek za pobyt ale zaplatí jen pětina klientů.

Rekordmani na záchytce

Někteří pacienti jsou v protialkoholní stanici doslova štamgasty. „Máme tady i některé rekordmany, které zdravotní sestra ráno propustí a odpoledne se vrací,“ popisuje Kristýna Vašťáková, vrchní sestra oddělení psychiatrie, kam protialkoholní záchytná stanice spadá. Někteří pacienti prý absolvují za rok několik desítek pobytů.

„Když jsme uvažovali o tom, co by tady mohlo být, aby se využil celý objekt, tak jsme vymysleli centrum pro rodinu, které působí v Ostravě už přes 30 let. Jeho dokončení se předpokládá na rok 2025. Myslím, že propojení centra a záchytky je ideální,“ uvažuje náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Budova v Hornopolní ulici bude sloužit nejen protialkoholní záchytné stanici, ale v horních patrech získá zázemí také nezisková organizace Centrum pro rodinu a sociální péči. Podporuje rodiny, manželské a mezilidské vztahy, děti a mladé lidi se zdravotním postižením a pečující osoby. V současné době sídlí v budově, která se nachází v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Nájem Centru platí do konce roku 2024. V souvislosti s koncepcí celého areálu bude objekt odstraněn.

Pohled na dřívější stav nové budovy protialkoholní záchranné stanice v Ostravě v areálu Městské nemocnice Ostrava.Zdroj: Městská nemocnice Ostrava.

Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele a čeká se na vydání stavebního povolení. Zahájení rekonstrukce vrchní části budovy je plánováno letos na podzim.

Nová protialkoholní záchytná stanice v Ostravě

Kde stojí: Na Hornopolní ulici v rámci areálu Městské nemocnice Ostrava

GPS lokace: 49.8349208N, 18.2764348E

Kdy byl postaven: Objekt byl vystavěn v roce 1954

Kdy a jakou zažil největší slávu: Od roku 1954 do roku 1997 fungoval jako ubytovna pro sestry, které pracovali v přilehlé nemocnici.

Odkdy a proč chátrá: Od ukončení provozu ubytovny v roce 1997 fungoval deset let jako skladiště a poté chátral. Z tragického stavu se proměnil v roce 2023 v novou moderní protialkoholní záchrannou stanici, která svůj provoz spustila 6. září 2023.