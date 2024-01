Do kontextu tak zapadá nedávné prohlášení Ridery, která kvůli zastavení sanace podala trestní oznámení na neznámého pachatele, mimo jiné kvůli snahám o získání miliard ze státní kasy. Sama tím reagovala na trestní oznámení, které má prověřit možný podvod se zavezením ochranné jámy. Ridera podle svých slov pracovala na čtyřech procentech území heřmanické haldy, kde podnikají také Ostravská těžební a cresco&finance, zmíněný vlastník pozemků pod haldou.

„Obě soukromé společnosti jsou personálně propojeny osobou vlastníka. Přičemž Ostravská těžební je od roku 2020 v soudním sporu s Diamem a usiluje o získání zhruba 1,2 miliardy korun. Vedle toho společnost cresco&finance hodlala výnosně zpeněžit pozemky na heřmanické haldě, což se jí nepodařilo. Jako nový vlastník ale cresco&finance vypovědělo Diamu nájemní smlouvu na dané pozemky, a tím vyloučilo vstup na místa, kde se měla dále budovat oddělovací vzdušná stěna. Tím cresco&finance od léta 2022 znemožnilo další budování stěny,“ uvedla mluvčí Ridery Eva Kijonková.

Diamo: Nebezpečí lidem nehrozí

Sama Ridera přitom čelí obviněním ze závozu jámy odpadem, což Diamo potvrzuje a Ridera odmítá. Materiál nyní zkoumá Česká inspekce životního prostředí a od výsledků se zvolí další postup prací na haldě, kde – zdá se – nemá nikdo zameteno před vlastním prahem. S těmito informacemi už byli seznámeni primátor Ostravy Jan Dohnal a hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Oba zajímá zejména skutečnost, co složité zákulisní machinace můžou znamenat pro obyvatele Ostravy a okolí. „Proto neustále monitorujeme parametry důležité z hlediska možných dopadů na zdraví občanů a životního prostředí. Tento průběžný dohled zajišťuje, že jakýkoliv znepokojující vývoj by byl včas odhalen a my jsme připraveni ho obratem řešit. Nyní žádné riziko nehrozí,“ doplnil ředitel Diama Ludvík Kašpar. Pohled municipalit na nové informace Deník připravuje.