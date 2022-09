„Policie tady byla snad do čtyř minut. Mezitím se zakouřila jedna z učeben v prostředním patře a čekalo se na hasiče,“ upřesnil učitel Pavel Stuchlý. Osádky pěti hasičských vozů včetně vysokozdvižné plošiny prý o tom, že je to zásah „jen jako“, předem nevěděly.

Uvnitř na ně čekali i figuranti představující zraněné studenty – syn jednoho z hasičů a jeho kamarád Matyáš, oba třeťáci. Prvního ven vyvedli, druhého pak transportovali na rámu přes okno a plošinou svezli dolů - ve scénáři cvičení totiž simuloval poranění na nohou.

KLM začnou létat z Katovic, nová linka bude v provozu sedmkrát týdně

„Bylo to poprvé a doufám, že to nikdy nebude naostro,“ nechal se slyšet Matyáš poté, co si se svými „zachránci“ potřásl rukou. Zpět mezi spolužáky se vracel víceméně jako školní hrdina. Celá akce trvala okolo půlhodinky, po velké přestávce už se zase normálně vyučovalo.