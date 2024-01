Krajský soud v Ostravě odročil hlavní líčení, v němž jako obžalovaný figuruje zápasník MMA Jaroslav Jartim (31 let) z Prahy. Za sebou má přes dvacet zápasů, z nichž polovinu vyhrál. Třikrát nastoupil i v turnajích pořádaných organizací Oktagon, kde dvakrát zvítězil.

Zápasník MMA před soudem. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Nyní mu hrozí pět až dvanáct let vězení. Podle státního zástupce se v Ostravě zapletl do dvou loupežích, jejichž oběťmi byli drogoví dealeři. Jartim na jaře 2022 přijel do Ostravy na popud svého kamaráda z Olomoucka.

Na Stodolní ulici se setkali s mužem, který jim řekl o dealerech prodávajících drogy dětem. Jartim odmítající drogy se domníval, že jeho úkolem je dotyčným domluvit. Současně ale splnil i přání zadavatele, aby jim společně s komplicem z Olomoucka vzali peníze. Část získané hotovosti pak dostali jako odměnu.

Z výšin Oktagonu až před soud. Známý bojovník MMA s pouty na rukou

Podle pokynů organizátora měli obětem sebrat i drogy. Oproti očekávání však dealeři u sebe žádné větší množství pervitinu neměli. Jartim i jeho známý se u soudu přiznali a prohlásili vinu, což by jim mělo zajistit mírnější trest, teoreticky i pod spodní hranici sazby. Hlavní organizátor vinu nepopřel, nesouhlasil však s právní kvalifikací, podle které se jednalo o organizovanou skupinu. Před soudem stanula i žena, která vystupovali v roli „volavky“. Prvního dealera vylákala ke Slezskoostravskému hradu, druhého, kterého znala, navštívila pod smyšlenou záminkou. Soud jednání odročil, vyslechnout musí svědky.