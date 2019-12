Vyrazí v zimě se školou či školkou do hor, a jejich rodiče přitom nezaplatí ani korunu, případně jen drobný podíl. Několik tisíc dětí z celé Ostravy si ve smogově sužovaném regionu užije čtrnáct dní na čistém vzduchu. Umožňuje jim to městský i krajský fond, které byly zřízeny právě pro tyto účely.

Nejvíce dětí letos vyrazí do hor ze třinácti základních škol Ostravy-Jihu. Podle zjištění Deníku jich bude asi 2150. Díky několikamilionovému příspěvku je „doprovodí“ dalších 590 žáků prvního stupně z deseti porubských škol.

„Získali jsme dotaci 700 tisíc korun z kraje, zbylou část třímilionových nákladů pokryjeme z našeho Fondu životního prostředí,“ prozradil mluvčí Poruby Martin Otipka. Také ze Slezské Ostravy vyrazí do hor devadesát dětí z mateřských a 160 dětí ze základních škol díky městskému fondu a 15 dětí díky krajské dotaci.

Zvláštní situace však nastala v Moravské Ostravě a Přívozu, odkud sice od roku 2013 vyrazilo do hor už 3150 dětí, avšak v tomto zimním období nepojede jediné. Mluvčí radnice David Račák překvapivou informaci Deníku potvrdil.

„Pro období říjen 2019 až duben 2020 městský obvod neplánuje realizaci ozdravných pobytů pro předškolní děti, a to kvůli chybějícímu dotačnímu titulu kraje,“ uvedl tiskový mluvčí obvodu David Račák s tím, že o krajskou dotaci mohou subjekty žádat jednou za dva roky.

JAK TO BYLO?

Jiná je ale situace u pobytů s příspěvkem městského fondu, který obvod nevyužil! „Budeme z něj čerpat až pro období 11/2020 až 4/2021, protože v letošním roce městský obvod z fondu již čerpal, a to na začátku roku 2019,“ reagoval Račák na dotazy k příspěvkům z městského fondu.

V reakci na opakované dotazy Deníku zmínil i to, že třeba základní školy v obvodu pobyty na horách nyní organizují samostatně a bez příspěvku. Pozitivní zpráva pro rodiče z centrálního obvodu je, že alespoň za rok už jejich děti do hor opět vyrazí.

Dětí na horách přibývá, příspěvky rostou

Díky městskému fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším do hor za devět let vyrazilo už 25 600 dětí, letos to budou další více než čtyři tisíce. V průběhu let se zvyšoval jak počet dětí vyslaných do hor, tak i výše příspěvku. Ten poroste i nadále. „Chystám se iniciovat možnou úpravu statutu, tak aby byl příspěvek na dítě ještě vyšší, než je současných šest tisíc korun,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová (ANO).

Místostarostka radnice Alena Pataky (ANO) Deníku potvrdila, že základní školy organizují ozdravné pobyty samostatně, ale stejně tak je podle ní mohou organizovat i mateřské školy.

„To znamená, že si mohly požádat o peníze z fondu. Byť o této možnosti byly informovány, nevyužily ji,“ říká Pataky poněkud v rozporu s předešlým vyjádřením tiskového mluvčího Davida Račáka o nemožnosti vyjetí do hor kvůli už realizovaným pobytům.

Podle opozice je situace jasná. Radnice mohla a měla žádat o příspěvek opět i v tomto roce. Bývalá starostka Petra Bernfeldová z Ostravaku zdůraznila, že je zcela jedno, zda děti vyrazí do hor v listopadu, nebo únoru, protože následující jaro už žádají o příspěvek pro další období, nikoliv zpětně.

BUDOU CHTÍT VYSVĚTLENÍ

Za určitých okolností je tedy možné vyjet v rámci jednoho roku na hory i dvakrát! „Žádosti se musejí podat vždy do 25. května předešlého školního roku. Aby tedy mohly děti vyrazit na ozdravné pobyty od listopadu 2019 do dubna 2020, bylo nutné podat žádost do konce letošního května. S tím, kdy vyjely děti do hor v předešlém období, to nijak nesouvisí,“ říká exstarostka Petra Bernfeldová s tím, že jediným logickým vysvětlením kauzy je to, že vedení radnice patrně nestihlo podat žádost.

A KSČM, která měla školství v obvodu na starosti v minulém volebním období, bude požadovat vysvětlení. „V době nejhorší smogové situace jsme každoročně zajistili ozdravné pobyty pro asi tři sta dětí, včetně jejich doprovodu. Nová koalice Pirátů, ODS a ANO děti nikam tento školní rok nepošle. Je to velká chyba,“ kritizuje předseda klubu zastupitelů KSČM Vít Macháček.

„Nová koalice si po volbách vytvořila jedno dobře placené místo místostarosty pro Piráty navíc, aby prý odvedli více práce. Přitom nejsou schopni ani zajistit ozdravné pobyty pro naše děti. KSČM bude žádat vysvětlení, zda se jednalo o nedbalost, nebo úmysl. Vždyť tady jde o zdraví našich dětí!“ láteří Macháček.

Glosa Petra Jiříčka

JDĚTE S PRAVDOU VEN!

Předškolní děti z Moravské Ostravy a Přívozu nejspíše jako jediné z celé Ostravy v tomto období na hory nepojedou. Byť by to jejich rodiče nestálo ani korunu, případně by zaplatili dopravu. Jednou je to proto, že z fondu už (údajně) nelze čerpat, jindy proto, že školky o pobytech na horách věděly, ale kupodivu ani jedna o ně neměla zájem. Přitom v minulosti pobyty vždy zajišťovala obvodní radnice.



Jestliže se ukáže, že vedení radnice skutečně zapomnělo poslat své děti na hory protože o příspěvky opravdu má žádat , nelze jinak než plně souhlasit s tvrzením komunistické strany. K čemu je občanům vedení, které si ani nezvolili, s dalším postem místostarosty navíc? Je úplně jedno, kdo má na starosti školství, kdo životní prostředí a kdo finance, na radnici koalice táhne za jeden provaz, a tak by to mělo i vypadat v praxi. V praxi je to ale jen další škraloup na její vizitce.



Opět se tak potvrdilo, že starostka na své partnery nestihla dohlédnout. Sama toho má díky kumulaci funkcí v parlamentu a krajském zastupitelstvu až nad hlavu a o své funkci nemůže přemýšlet každou hodinu, dokonce ani každý den. Kauza ozdravných pobytů je toho jen dalším důkazem. Kuriózně v této souvislosti na stránkách moravskoostravské organizace hnutí ANO (moap.anobudelip.cz) vypadá facebookový odkaz s titulkem Pomáháme dětem.



Pokud skutečně vedení Moravské Ostravy a Přívozu v případě ozdravných pobytů pochybilo, mělo by mít dostatek cti a pobyty „svým“ dětem uhradit samo! A především jít s pravdou ven! Právě kvůli dětem.