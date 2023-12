Je to takový každoroční evergreen. Ostrava hospodaří se čtrnáctimiliardovým rozpočtem, ale stačí, když v zimě několik dní v kuse sněží, a lidem obratem pění krev v žilách. Údržba chodníků a cest ve městě, včetně centrální části či dopravních tepen, byla tématem diskuse i na středečním prosincovém zasedání zastupitelů. Zajímavými situacemi a příběhy ze zasněžené moravskoslezské metropole se plní i sociální sítě. Podívejte se.

Zasněžený chodník, 6. prosince 2023, Ostrava. | Video: Deník/Kateřina Součková

Od pátečního dne až do začátku tohoto týdne byli lidé ve městě svědky řady situací, které připravilo několikadenní sněžení a teploty pod bodem mrazu. Neodklizené chodníky i v centru města, vyhloubené uličky na nástupištích u zastávek, ale i poměrně dobře sjízdné silnice – ty páteřní.

„Vždyť to je hrozné, abyste vystupovali z tramvaje či autobusu do sněhu. Nasněží a zase je to bída,“ otevřel pomyslnou Pandořinu skříňku jinak tradiční kverulant z řad občanů Jiří Štefek a chopil se vděčného tématu do diskuse. „Nehledě na to, že když ten sníh už odhrnujete, všechno nahrnete na auta, která pak nemají možnost vyjet. Tomu říkám manažerské jednání," vytkl vedení města na zastupitelstvu.

Diskuze mezi zastupiteli

„S ohledem na kalamitu, kterou jsme tady měli, myslím, že jsme se s údržbou chodníků a cest popasovali celkem dobře,“ uvedl primátor Ostravy Jan Dohnal (ODS). Ale bude to jen a jen lepší,“ ujistil.

Výše zmíněná debata vybízela k reakci i šéfa dopravního podniku Daniela Moryse, přítomného na balkonku spolu s řediteli dalších městských společností. „S údržbou našich prostranství v oblasti zastávek nám pomáhají také nasmlouvané externí firmy, děláme, co se dá, vždy se však najde někdo, komu v určitý moment přijde něco pozdní či nedostatečné," reagoval mimo jiné ředitel DPO.

Podle zastupitele Davida Witosze nastává problém ve chvíli, kdy jednotlivé subjekty odklízejí svůj rajón, při úklidu cest a chodníků tak mezi těmito místy vznikají „nárazníkové zóny", kterým je jen složité se vyhnout. „Připomíná mi to příběh z jednoho mého někdejšího oblíbeného týdeníku, kdy za předchozího režimu sledujeme cestu odpadku ve větru po ulici. A slyšíme, že teď to má uklidit tento soudruh, teď tenhle, teď tamten. Alespoň vidíte, že i když jsme tu měli jednu stranu, problém byl pořád stejný,“ odlehčil téma zastupitel David Witosz (Piráti), který se coby místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu cítil zavázán tématu zhostit.

Svým přirovnáním však patrně popíchl Josefa Babku (Ostravská levice). „Inu, pana zastupitele jen upozorním, že na Gregorově ulici je dnes díra čtyřicet krát třicet a hluboká 25 centimetrů," reagoval Josef Babka.

Diskuze na sociální síti

Zajímavými situacemi a příběhy se plní i sociální sítě. Sestry z fakultní nemocnice vkládají příspěvky, kterak po náročné směně dalších 40 minut vyhrábávají ze sněhu auto, neboť ztěsnalé parkoviště je nemožné odklidit, a ostatním raději doporučují, aby využili hromadnou dopravu.

Z oken zase lidé fotí vozíčkáře snažící se nastoupit do autobusů. Oceňují však obětavost řidiče, který nacouval „na míru“ do vyhrabané uličky a pak cestujícímu pomohl vjet dovnitř, když rampa ve sněhu nedosedla až na zem. Zatímco cestující se hromadně hrnuli pryč.

„S dopomocí další osoby řidič invalidní vozík nadzvedává a pán je v bezpečí a komfortu autobusu… Doufám, že na výstupní zastávce pána nečekala stejná komedie… Ano, i tak může vypadat důstojné cestování třetího tisíciletí…,“ komentoval situaci muž, který vše nafotil a snímky zveřejnil.

„Možná vám to přijde normální, ale já žiji v horách vyšších než české Beskydy a tam toho sněhu je 3x více a vše funguje. Až jim budu vyprávět, jaká je v Ostravě 15cm kalamita, budou se smát,“ dodal později v diskuzi ještě ke svým fotkám s tím, že se častěji než v Česku pohybuje v zahraničí.

V krátké době se u příspěvku objevilo více než 100 protichůdných názorů a komentářů a diskuze byla vypnuta. Někteří z těch, kteří se stihli do debaty zapojit, ho odkazovali na dopravní podnik, jiní na městský úřad. Další přidávali vlastní zkušenost, či jen vtipkovali na účet ostatních. Zazněla také solidarita.

„S kočárkem taky bojujeme a bohužel musím říct, že lidi ani neuhnou z cesty, natož aby pomohli… No, my si nějak poradíme, ale vozíčkářú je mi upřímně líto…“ posteskla si například nějaká maminka

„Dopravnímu podniku patří tramvajové zastávky, autobusové mají na starost zpravidla jednotlivé obvody. A tramvajové zastávky vypadají úplně jinak než chodníky a bus zastávky prakticky po celém městě,“ hodnotil jiný muž.

„Sníh je na komunikaci, ne na zastávce. Takže tohle není problém dopravního podniku, ale městské části. Řidič udělal to nejlepší co mohl, takže spíš palec nahoru. Kolemjdoucích se musím taky zastat. Proč by to měli řešit? Jak by měli vozíčkáři pomoct? To ho měli přes ten sníh přehodit do autobusu jak pytel brambor?“ reagoval další uživatel. A v podobném duchu se příspěvků objevilo více.

A aby toho nebylo málo, v Ostravě ve středu začalo znovu sněžit…