1. kontakt telefonicky v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin, e-mailem. Tel.: 735 177 793, e-mail: pwessela@jta.cz Požadujeme vyučení v oboru, dobrý zdravotní stav a pracovní morálka, spolehlivost, samostatnost a zodpovědnost za odvedenou práci, vhodné i pro absolventy Výkon práce 5 dnů v týdnů v jednosměnném provoze (SO a NE volné Zaměstnanecké výhody: MultiSport karta, příspěvek na penzijní připojištění, po dobu výkonu práce hradíme ubytování

Zedník 1. kontakt telefonicky v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin, e-mailem. Tel.: 735 177 793, e-mail: pwessela@jta.cz Požadujeme vyučení v oboru, dobrý zdravotní stav a pracovní morálka, spolehlivost, samostatnost a zodpovědnost za odvedenou práci, vhodné i pro absolventy Výkon práce 5 dnů v týdnů v jednosměnném provoze (SO a NE volné Zaměstnanecké výhody: MultiSport karta, příspěvek na penzijní připojištění, po dobu výkonu práce hradíme ubytování 30 000 Kč

Volby 2024

Vše co potřebujete vědět o krajských a senátních volbách 2024. Kdo kandiduje do kraje a jací jsou kandidáti do Senátu? Kompletní přehled výsledků krajských voleb, i to, jak dopadly volby v jednotlivých krajích.