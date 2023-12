Vodárny už cenu vody v Ostravě na příští rok ohlásily, nyní obyvatelé také vědí, kolik zaplatí za svoz komunálního odpadu a za psa. A jak to bude s teplem?

Jeden rok obyvatele ušetřili, další už jim promíjet nebudou. Takové jsou výsledky jednání zastupitelů, kteří na svém posledním letošním zasedání řešili i výše poplatků pro následující rok.

Výsledkem je zvýšení ceny za svoz a zpracování komunálního odpadu z dosavadních 498 korun za 720 korun na osobu a rok. Úlevu budou mít děti do sedmi let věku a senioři nad 65 let. „Sazba poplatku pro tyto osoby činí 498 korun,“ stojí v obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Ostrava tak naplňuje to, co avizovala už před dvěma lety. Tehdy zastupitelé schválili, že pro rok 2022 cenu zvedat nebudou, ale zároveň si odhlasovali, že se tak automaticky stane pro rok 2023. Před rokem však kvůli inflaci a zvyšování nákladů na živobytí plánovaný krok přesto pozdrželi s tím, že navýšení ceny se alespoň o rok odkládá. Další odklad zdražení odpadů už ale nepřišel.

Voda: dražší, přesto levnější

Už v minulých dnech Deník informoval také o zvýšení ceny vody v Ostravě. Cena za kubík vody včetně stočného je v letos 97,04 koruny, v příštím roce však cena vody v Ostravě poprvé v historii překročí stokorunovou hranici. Nově bude stát 109,47 koruny za metr krychlový, tedy o 12,8 procenta víc než letos. Za poslední dva roky pak voda v Ostravě zdražuje o 22,5 procenta.

„U vody došlo k drobnému navýšení, které dohání vynechání valorizace v loňském roce. Přesto je voda nejlevnější mezi všemi krajskými, a myslím, že i statutárními městy v České republice,“ okomentoval informaci už tušícím zastupitelům primátor Jan Dohnal (ODS).

Tomáš Macura (Jdeto!!!) vyvrátil, že by se v závěru minulého roku cena vody nevalorizovala a připomněl zdražení o 9,7 procenta. „A troufám si říct, že po tom letošním 12,5procentním navýšení už si první pozici neudržíme. Ale uvidíme, s Brnem to bude těsné,“ uvedl Macura.

Pro srovnání – cena vody Severomoravských vodáren a kanalizací (SmVaK) pro obyvatele Frýdecko-Místecka, Karvinska, Opavska a Novojičínska činí 118,52 korun za kubík.

Oproti zvyklostem letos zastupitelé nebyli seznámeni s novou cenou tepla pro rok 2024. „Cenu tepla dojednáváme, ještě na ní není definitivní dohoda,“ sdělil primátor Jan Dohnal. Od letošního roku si Ostravané za teplo připlatili o 47,5 procenta. Gigajoule (GJ) tepla i s daní je letos stojí 1145 korun. Kolik to bude v příštím roce, se dozví patrně během prosince.

Známa už je ale výše poplatků ze psů. V jednotlivých městských částech se liší, přičemž správci poplatků jsou přímo obvody, které město žádají o jeho změnu. „V tomto ohledu se udály spíše kosmetické změny,“ uvedla náměstkyně primátora pro finance a rozpočet Lucie Baránková Vilamová (ANO).

V Michálkovicích odpouštějí

Je rozdíl mezi prvním a dalšími psy a také mezi psy chovanými v rodinném domě a bytě či bytovém domě. Kolik tedy lidé v příštím roce za psa zaplatí? V rodinném domě jsou pro rok 2024 od poplatku osvobozeni psi v Michálkovicích, Radvanicích a Bartovicích, 120 korun za psa se hradí v Pustkovci, 150 korun v Martinově a Plesné, 180 korun v Polance nad Odrou. Nejčastěji se platí 200 korun, a to v Moravské Ostravě a Přívozu, Slezské Ostravě, Nové Bělé, Vítkovicích, Staré Bělé, Mariánských Horách a Hulvákách, Petřkovicích, Lhotce, Hošťálkovicích, Nové Vsi, Proskovicích, Krásném Poli, Hrabové, Svinově a Třebovicích. 250 korun se platí v Porubě a 300 korun na Jihu.

V bytě a bytovém domě jsou ceny obvykle vyšší, zdarma lze přesto chovat psa v Michálkovicích, za 200 korun v Nové Bělé, Hošťálkovicích a Krásném Poli, za 300 korun v Plesné, za 400 korun v Pustkovci a Nové Vsi, za 500 korun v Petřkovicích, za 1000 korun ve Vítkovicích, Lhotce, Radvanicích a Bartovicích, Polance nad Odrou a Třebovicích, za 1200 korun ve Staré Bělé, Proskovicích, Martinově a Hrabové, za 1300 korun v Mariánských Horách a Hulvákách a za 1500 korun v Moravské Ostravě a Přívozu, Slezské Ostravě, Jihu, Porubě a Svinově. Za druhého a každého dalšího psa je cena vyšší, naopak pro seniory chovající psy jsou ceny výhodnější, zejména u druhého psa.