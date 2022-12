Dopravní podnik Ostrava (DPO) poslal na město informaci o vzniklé ztrátě z konce roku ve výši 336 milionů korun. Co s ní? O tom rozhodovali ve středu zastupitelé města. „DPO po nás žádá 250 milionů na dokrytí ztráty plus 50 milionů na případný přiměřený zisk, který by mohl vykázat a peníze využít na případné investice v budoucnu,“ informoval zastupitele Jan Dohnal (Spolu/ODS).

„Nepřemýšlel jsem a skočil do řeky,“ řekl policista, který zachránil holčičku

Navrhl přitom, aby město své „akciovce“ poslalo „jen“ 200 milionů, tedy o sto milionů méně než v součtu žádala. „DPO zisk vykazovat nebude a i dokrytí případné ztráty nad rámec dotace budeme řešit až v lednu,“ vysvětlil plán dopravní náměstek s tím, že dopravci vznikla ztráta kvůli zdražení pohonných hmot a energií, ale i proto, že očekával o 16 milionů větší zisk z prodeje jízdenek. Pokud by město podle něj nezaplatilo, hrozilo by výrazné omezení funkčnosti podniku. Už nyní přitom musel některé nejméně vytěžované spoje zrušit, další linky zkrátit a trolejbusy doteď jezdí v prázdninovém režimu.

Spor o dotaci 2,1 miliardy

Zastupitelé téma už očekávali, přesto za něj nebyli rádi. I proto, že jde jen o dokrytí ztráty ze závěru roku, přičemž za celý příští rok bude muset Ostrava na provoz DPO doplácet už 2,1 miliardy korun! Přitom se na podzim hovořilo dokonce o částce 2,25 miliardy. „Je nás tu ještě pár, kteří pamatujeme, jak jsme DPO dopláceli 800 milionů, nyní jsme na více než dvou miliardách!“ konstatoval smutně opoziční zastupitel Josef Babka (Ostravská levice), jehož strana přitom dlouhodobě navrhuje bezplatnou přepravu pro děti a seniory.

Teplo Ostravanům zdraží o polovinu a mohou být rádi. Kolik si ročně připlatí?

„Nemáme jinou možnost, než dotaci schválit, nerad bych ale, abychom se prostě smířili s tím, že DPO bude generovat čísla, která budeme automaticky platit. Že každý půlrok budou chodit na město s nataženou rukou s prosbou: ‚doplaťte tolik a tolik‘,“ zdůraznil z opoziční lavice také Lukáš Semerák (Ostravak) a dodal, že zvedá varovný prst, že více než dvoumiliardová suma na roční krytí provozu bude na hraně toho, co si město může dovolit, ne-li už za ní. Na druhé straně město nechce, aby kvůli rušení spojů lidé mizeli do aut.

Nepřibývají cestující

Hlavní problém je v tom, že dopravnímu podniku nepřibývají cestující. „Stávající stav je neudržitelný. Provozujeme spoustu linek, jezdíme často, ale nepřináší to kýžený efekt – neroste počet cestujících,“ popsal Dohnal s tím, že například Moravskoslezský kraj má ještě větší problém, náklady na provoz hromadné dopravy mu představují 25 procent celého rozpočtu, zatímco městu asi patnáct.

Jedete na Vánoční trhy do Olomouce? Fanoušky Baníku tam čeká překvapení

Když Lukáš Semerák pronesl, že by s dotací měl mnohem menší problém, kdyby přibývalo cestujících, a že za dob, kdy řídil na městě dopravu on, tomu tak bylo naposledy, spustil lavinu. „Úlohou DPO je přepravovat co nejvíce lidí a v tom nyní selhává,“ tvrdil. „A jak byste si to představoval?! S covidem počet cestujících klesl. Nyní zase kontinuálně roste a jsme na 90 procentech předcovidových čísel. Netvařte se, že za vás to bylo růžové a nyní černé. Jsem si jistý, že do půl roku budeme na stejných číslech jako před covidem,“ argumentoval primátor Tomáš Macura.

Analýza, potom změna

„Hovoříte ústy předsedy vašeho hnutí,“ nenechal si nic líbit Semerák. „Covidová opatření byla zrušena rok a půl zpátky a dodnes nejsme na předcovidových číslech. To je fakt! Tedy nejsme na úrovni ‚mých‘ čísel z poloviny roku 2018. To je fakt!“ přitvrdil z opoziční lavice.

Vyhovuje mi být pořád v jednom tahu, přiznává ostravský šampion Jakub Jančík

Po několikeré další výměně slovních názorů Jan Dohnal přislíbil, že zastupitelé budou mít do půl roku na stole analýzu, jak bude DPO fungovat dál. „Laicky řečeno je možnost, že dopravní podnik bude schematicky jednodušší, ale bude jezdit častěji,“ zmínil Dohnal a přislíbil, že k dalším úpravám v trasování linek a redukci spojů budou přizvány i obvody, které znají potřeby obyvatel nejlépe. Zastupitelé pak rozhodli pro jedinou možnost, kterou měli: dotaci – prozatím tu menší, dvousetmilionovou – dopravci schválili.