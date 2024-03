Vedení Ostravy nechce investovat miliony do zchátralé budovy se společensko-kulturními aktivitami, kterou plánuje zbourat, byť zatím neví, jak s místem naloží. Opozice se obává, že ze složitě oživované části města se tím znovu stane periferie. Oba tábory se proto na zastupitelstvu v posledním březnovém týdnu poškorpily, nouze nebyla ani o vtipné momenty. Jaký je rezultát?

Ostravská galerie Plato. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Jak je někdy mezi ostravskými zastupiteli zvykem, body, které nejsou oficiálně či jmenovitě uvedené v programu, zaberou nejvíce času. To je opakovaně i „případ Bauhaus“, kde se v poslední době uchytila komunita lidí s kulturně-společenskými aktivitami. Avšak v objektu někdejšího hobbymarketu, který Ostrava plánuje do dvou let zbourat. Provozovatelé už dostali příkaz k 30. červnu skončit.

A právě to je dlouhodobě kámen úrazu: opozici, provozovatelům aktivit i části veřejnosti se nelíbí, že se má Bauhaus zavřít, když demolice je v plánu až výhledově a město ještě neví, co bude s lokalitou dál – primátor potvrdil, že bude prozatím zatravněna. I proto vznikla petice s několika tisíci podpisy, iniciativa Bauhaus končit nemusí a na zastupitelstvu, v časovém prostoru určeném pro veřejnost, setrvale vystupují lidé, kteří „kopou“ za Bauhaus.

„Budova je ve špatném stavu, neinvestovalo se tam a teď nás to dohnalo,“ řekl příznačně primátor Ostravy Jan Dohnal, podle něhož se vše mohlo mít jinak, kdyby se v Bauhausu prováděla údržba a investovalo se například do prohnutých výstavců, které jsou hlavní bezpečnostní hrozbou budovy. „My už dnes víme, že se bude budova demolovat, a vy po nás chcete, abychom do ní investovali nemalé prostředky. Takto se z pohledu řádného hospodáře nemůžeme chovat. Můžeme vytipovat lokalitu, která by tomuto záměru mohla sloužit, třeba i trvaleji,“ nastínil alternativu primátor i s vědomím toho, že alespoň část aktivit je dočasně schopna pojmout Galerie Plato ve vedlejších Jatkách.

Opozice: Máme prst na tepu doby

„Pane primátore, já už dnes k tomu nechtěl vystupovat, ale ty si mě k tomu vyzval. A nebudu se dívat na paní Tichánkovou, která tady předvádí smích v přímém přenosu,“ spustil Tomáš Macura (Jdeto!!!), který vytrvale bojuje za prodloužení tamních aktivit.

„Nám se z periferie podařilo vytvořit živou a funkční část města. Když se Bauhaus zboří, ocitnou se Jatka znovu na periferii. Paní Rozehnalová (koordinátorka iniciativy za zachování Bauhausu a ředitelka Klubu a antikvariátu Fiducia, pozn. red.) má pravdu, když říká, že máme prst na tepu doby. Rozhoduje se o image města,“ apeloval na zastupitele někdejší primátor s tím, že když byl u moci, všechny návštěvy a velvyslanci, kteří k němu na sklonku funkčního období chodili, nechtěli vidět Dolní Vítkovice, ale právě Bauhaus.

Nabádal, aby současné vedení města neotáčelo kurz o 180 stupňů. „Všichni jsme věděli, že nějaké provozní náklady budou třeba. Rozhodujeme tady o přebytku hospodaření ve výši stovek milionů korun, pro město jsou tohle drobné a přidaná hodnota náklady mnohonásobně převýší,“ míní. „Je to výsměch,“ přidala se v reakci na záměr radních jeho kolegyně z klubu Zuzana Bajgarová.

Mají prý šílený dar po…, co je super

Podle primátora Dohnala by to stálo za zvážení, kdyby Bauhausem proudilo dvacet tisíc lidí, podle něj je to však 55 lidí denně. „Pak se taky nabízí otázka, že pokud se s budovou počítalo na řadu let, proč do ní neproběhly žádné investice? Nejde jen o provozní dotaci, jsou tam prohnuté výlohy, stavba může být nebezpečná, a když se tam něco stane, budeme se dívat, kdo za to může. Vyžaduje to utopení veřejných peněz, když letos nebo příští rok stavbu zbouráme,“ odmítal Dohnal změnit názor.

A debata gradovala. „V Ostravě máme šílený dar. Vždy když se něco najde, co je super, najdeme něco, co na tom po…,“ vložil se do debaty zastupitel David Witosz (Piráti), který by prý raději skočil mezi dva kopáče do jámy než mezi dva umělce. Možná i proto toho dne někteří z kolegů zmínili, že ne všemu, co povídá, rozumějí.

Co přinesla prohlídka komunisty?

Jeho stranická kolegyně a náměstkyně primátora pro školství Andrea Hoffmannová každopádně poděkovala za aktivity, které iniciativa v Bauhausu dělá. „Akceptuji ale, proč se Bauhaus zavírá. Je to o preferencích. Aktivitám uvnitř chceme najít místo. Pan Macura celou iniciativu zbytečně podkopává tím, že srovnává, co je pro město důležitější. Taková argumentace mi nepřijde úplně šťastná,“ řekla Hoffmannová.

Ve snaze o prodloužení aktivit v Bauhausu je však Macurův klub osamocen. Nijak zásadní není ani pomoc komunistů. „V Bauhausu jsem byl několikrát, seznámil jsem se tam se dvěma kýbly, do kterých kape voda, vypil jsem kafe za 45 korun, prohlédl jsem si jednu místnost se sutí, která je stejná, jakou máme pro stejné účely na Ostravských komunikacích, a šel,“ podotkl Josef Babka (Ostravská levice).

Ostrava plán nemění

Narážel tím na to, že si stavbu alespoň prošel, což mnozí z těch, kteří podepsali petici za její setrvání, patrně vůbec neučinili. Přesto navrhuje nechat Bauhaus Bauhausem, dokud se nerozhodne o dalším využití lokality. „Ale jen při detailním posouzení bezpečnosti,“ zdůraznil Babka. Jeho stranický kolega Martin Juroška zase navrhl, aby město Bauhaus zatím nechalo a iniciativa si na provoz (zhruba tři miliony korun ročně - pozn. red.) vydělala sama. „Proč by tam své performance nemohli dva tři roky provozovat dál? Ať to třeba natřou narůžovo, nebo co budou chtít,“ řekl Juroška, čímž tamní aktivity lehce shodil.

Jelikož se nejednalo o bod vyžadující hlasování, zůstal postoj zastupitelů většinově totožný – tiše kvitující pevně daný postoj vedení města. V červnu skončit, výhledově zbourat, ještě výhledověji místo znovu oživit. A aktivitám najít jiné místo. Nebo se ještě něco změní?