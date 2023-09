Proč přidáváte 23 úředníků?

Klubu Jdeto!!! se nelíbilo například oznámené navýšení počtu úředníků na magistrátu o 23 lidí.

„Jak to koresponduje s nutným trendem zeštíhlování veřejné správy, když navíc váš předseda na Dnech NATO hovořil o nutnosti snižování počtu úředníků napříč spektrem? Takové jednorázové navýšení nemá v posledních dvou volebních obdobích obdobu!“ hřměl Macura sálem směrem k primátoru Janu Dohnalovi (ODS). „Něco takového nepamatuju!“

„Situace mě netěší, děje se tak kumulací několika faktů,“ hájil rozhodnutí primátor a nechal tajemníka magistrátu, aby krok osvětlil. Jedním z hlavních důvodů navýšení počtu úředníků na městě je výsledek auditu, kdy zaměstnanci kritizovali své přetížení.

Nadstandardně často na posledním zastupitelstvu vystupovali také vedoucí jednotlivých odborů, kterým koaliční politici dávali slovo, aby ten či onen krok zastupitelům vysvětlili.

Někdejší „energetický“ náměstek Karel Malík (Jdeto!!!) se dožadoval informací, jestli už má město vysoutěženy dodavatele elektřiny a plynu, na jak dlouho či kolik po poklesu cen ušetří. Náměstkyně Dagmar Macháčková (ANO) a primátor Jan Dohnal následně přislíbili, že všichni zastupitelé informaci dostanou písemně.

Kateřina Šebestová (Jdeto!!!) zase zkritizovala organizaci nedávného Ostravského maratonu. „Byla velmi špatná, zahraničním závodníkům byl například nepřímo zhoršen čas tím, že vůbec nevěděli, kde je cílová rovinka. A to přesně pro podobné účely příprav akce vznikla malá pracovní skupina,“ nelíbilo se Šebestové, podle níž byl problém také v tom, že trať vedla na malém prostoru pořád dokola kvůli malým dopravním uzavírkám během akce, kdy se vozidla tu a tam dokonce dostávala na trať závodu.

„Přijde mi to smutné až tristní. Když je možno zavřít Paříž, Prahu, Berlín a New York, v Ostravě to musí jít na půl dne také. A pokud ne, ať Ostrava takovou akci nedělá!“ vzkázala jasně kolegyně z klubu Jdeto!!! Zuzana Bajgarová. „Byl bych rád, kdyby se maraton v Ostravě běžel, při přípravě akcí na příští rok připomínky zohledníme,“ omlouval se Jan Dohnal.

Kritika hudby během nočního klidu

Obdobný případ kritiky nastal u další akce – letního hudebního festivalu Beats for Love, jehož pořadatelé ani přes výjimku z dodržování nočního klidu pranic nehleděli na domluvené časy a dokonce v oficiálním programu měli program akce naplánovaný přesčas.

„Beats for Love má line-up až do samého rána a víme, že ani výjimka z nočního klidu u nich dodržená nebude,“ reagoval Macura na směšnou pokutu 10 tisíc korun, která už roky – tedy i za jeho působení v čele města – za tyto prohřešky organizátorům hrozí. Šlo mu o to, aby město udělovalo výjimky pro podobné akce co nejpřísněji.

„Vezměte si ten itinerář, v DOV je každý druhý víkend akce, pro občana v centru města je problém vyžít, nerozvolňujeme dál podmínky, apeluji na vás,“ žádal nyní, zatímco před měsíci většinou vystupoval jako obhájce a hovořil o nutnosti být kulturním městem.

Mrakodrap raději stáhli z jednání

Debata se strhla třeba také k akci Milostivé léto, kdy se „odpouští“ dlužníkům a zejména k dani z nemovitosti, které se Deník opakovaně věnoval samostatně.

Bod, který měl řešit detaily projektu rekonstrukce „mrakodrapu“ v Ostrčilově ulici podle návrhu architektky Evy Jiřičné, pak radní raději zcela stáhli z programu na základě připomínek opoziční zastupitelky Zuzany Bajgarové, která varovala, že pokud zastupitelé krok schválí, nebude už možno budoucím developerům změnit nastavení některých podmínek, které jí připadaly nevýhodné.

Bod byl stažen z programu až přerušení zasedání a po poradě radních s úředníky. I těchto přestávek nastalo hned několik. Pravidelný účastník zastupitelstva tak nejen na těchto organizačních záležitostech poznal, že vedení Ostravy si na novou roli stále ještě postupně zvyká. A bude muset počítat s tím, že v zádech bude mít hladové hlídací psy.