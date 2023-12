Pokud poslední dny v roce budete trávit v Ostravě a ještě nemáte program na dny mezi svátky, máme pro vás několik tipů, jak si je zpříjemnit, a to hned několika způsoby.

Novoroční ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce, 1. ledna 2023. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Za sportem na kluziště

Až do konce roku bude přístupné veřejnosti Vánoční kluziště v centru Ostravy, a to zdarma. Ledová plocha je vánočně vyzdobena a efektně nasvícena. V areálu kluziště je mimo půjčovny bruslí a tučňáků také šatna a sociální zařízení. Využít můžete také brusírnu bruslí.

Půjčovné bruslí stojí 90 Kč za 1 pár, půjčovné tučňáků 70 Kč za 1 kus, brusírna bruslí 50 Kč za 1 pár, šatna 50 Kč. Ceny platí po dobu jednoho bruslícího bloku. K půjčovnému bruslí a tučňáků se skládá záloha 500 Kč – více zde.

Památka UNESCO

Už jen do 30. prosince je k vidění památka UNESCO ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě v Ostravě. Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava zde připravilo ve spolupráci s muzeem v Krakově výstavu unikátních Krakovských jesliček, kterým se říká šopky.

FOTO: Krakovské jesličky (krakowskie szopki) ve vile Hanse Ulricha

1/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 2/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 3/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 4/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 5/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 6/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 7/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 8/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 9/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 10/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 11/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 12/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 13/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 14/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 15/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 16/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 17/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 18/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 19/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 20/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 21/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 22/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 23/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 24/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 25/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava. 26/26 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Výstava unikátních krakovských jesliček (szopki krakowskie) ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě, 13. prosince 2023, Ostrava.

Šopka byla původně Ježíškovo narození a kolem jsou věže překrásného Krakova, který byl dlouho sídelním městem polských králů. Krakovské betlémářství jako fenomén nehmotného dědictví bylo v roce 2014 zapsáno na Národní seznam nehmotného kulturního dědictví a v roce 2018 na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO – více zde.

Za světly nejen do lesa

Jelení rodina, medvědi, veverka, orel a sovy. Tyto i další atrakce jsou k vidění ve vánočním městečku, které vzniklo už v listopadu v Ostravě-Jihu. Nachází se v Lesní škole v Bělském lese. Světelná show je k vidění vždy od 17 do 20 hodin. Vizuálně atraktivní ztvárnění potěší jak děti, tak dospělé. Hned u vstupu návštěvníky uvítají rozzářené komety. Zpříjemnit si zde večer mohou rodiče s dětmi až do 15. ledna (vyjma 31. prosince a 1. ledna, kdy je zavřeno) – více zde.

Vánoční světelný svět v Bělském lese na tři dny zavírá, pak bude opět přístupný

Za světly se lze vypravit i do Dolní oblasti Vítkovic, kde je k vidění například desetimetrová vzducholoď, šestimetrová ponorka a dalších 101 nikoli dalmatinů, ale předmětů osvětlených tisícovkami diod. Show nazvaná Světla vyprávějí je pro veřejnost otevřena do 31. ledna. Prosincové vstupenky stojí 300 korun (250 korun zlevněná, 900 korun rodinná). Od 8. ledna budou ceny nižší - více zde.

Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Za zvířaty do zoo

V chladných měsících má své kouzlo i zoologická zahrada. Ostravská zoo je i v zimě otevřena každý den včetně svátků a chová řadu druhů, které si zimu užívají a zvládají ji mnohem lépe než vysoké letní teploty. Patří k nim například pandy, jeleni, velbloudi, kachny, husy, jeřábi, supi, orli a další druhy. Chladné období přečkávají díky husté zimní srsti nebo porostu peří ve venkovních výbězích a voliérách bez vyhřívaných ubikací.

V ostravské zoo vzbudily nadšení. Krajty dokážou v přírodě spořádat i gazelu

Boří tak představy mnoha lidí, že během zimy nejsou zvířata v zoo vidět, protože jsou schovaná v teple. Při procházce zimní zahradou se mohou návštěvníci zahřát v některém z tropických pavilonů, otevřena je také restaurace Saola – každý den od 10 hod.

V závislosti na počasí mají otevřeno i vybrané stánky s občerstvením. Lidé mohou v tomto období využít levnější vstupné, které platí do 31. března příštího roku. Dospělý návštěvník zaplatí 110,- Kč, děti od 3 do 15 let, studenti, senioři či držitelé průkazů ZTP a ZTP/P starší 15 let pak 60,- Kč.

Ohňostroj a změny v dopravě

Ostrava-Jih opět uvítá nový rok novoročním ohňostrojem. Ohňostroj začne u kruhového objezdu v Hrabůvce tradičně v 18 hodin. Zábava ovšem začne už dříve. Od 15 do 22 hodin chystají DJs Fresh radia novoroční program na nedalekém Náměstí Ostrava-Jih, kde si zájemci budou moci rovněž vychutnat vybrané drinky na přípitek nebo zahřátí.

FOTO: Novoroční ohňostroje v Ostravě-Jihu, archivní záběry Deníku

1/33 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce. Ilustrační foto. 2/33 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Tradiční novoroční ohňostroj v Ostravě-Jihu. 3/33 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce. Ilustrační foto. 4/33 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce. Ilustrační foto. 5/33 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj v městské části Ostrava-Jih 6/33 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Tradiční novoroční ohňostroj v Ostravě-Jihu. 7/33 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj v městské části Ostrava-Jih 8/33 Zdroj: Deník / Pavel Netolička Novoroční ohňostroj v Ostravě-Jihu, 1. ledna 2019 v Ostravě. 9/33 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce. Ilustrační foto. 10/33 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj na Jihu. 11/33 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Tradiční novoroční ohňostroj v Ostravě-Jihu. 12/33 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj v městské části Ostrava-Jih 13/33 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj v městské části Ostrava-Jih 14/33 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce. Ilustrační foto. 15/33 Zdroj: Deník / Pavel Netolička Novoroční ohňostroj v Ostravě-Jihu, 1. ledna 2019 v Ostravě. 16/33 Zdroj: Deník / Pavel Netolička Novoroční ohňostroj v Ostravě-Jihu, 1. ledna 2019 v Ostravě. 17/33 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce. Ilustrační foto. 18/33 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Tradiční novoroční ohňostroj v Ostravě-Jihu. 19/33 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Tradiční novoroční ohňostroj v Ostravě-Jihu. 20/33 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce. Ilustrační foto. 21/33 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce. Ilustrační foto. 22/33 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce. Ilustrační foto. 23/33 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Tradiční novoroční ohňostroj v Ostravě-Jihu. 24/33 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj v městské části Ostrava-Jih 25/33 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce. Ilustrační foto. 26/33 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce. Ilustrační foto. 27/33 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce. Ilustrační foto. 28/33 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce. Ilustrační foto. 29/33 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce. Ilustrační foto. 30/33 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce. Ilustrační foto. 31/33 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce. Ilustrační foto. 32/33 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce. Ilustrační foto. 33/33 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Novoroční ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce. Ilustrační foto.

Návštěvníci se letos mohou těšit tradičně na velkolepou patnáctiminutovou show s hudebním doprovodem. K vidění budou například kulové pumy, jejichž průměrné rozprsknutí na nebi je 150 metrů.