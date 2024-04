Chystali se roky, nám na totéž dali měsíce

To ale v očích provozovatele nic nemění. „Vhodná místa zkrátka nejsou, potřebujeme nadstandardní hygienické podmínky, toalety, to nikde bez stavebních úprav nestihneme, takže bude třeba stavebního povolení. Čajovna v Domě kultury města Ostravy to věděla roky dopředu, proč my na to máme tři měsíce? Ředitelka knihovny argumentuje, že rekonstrukci chystá dva roky, my na totéž v menším měřítku máme tři měsíce,“ zoufal si Juřina před zastupiteli.

„Komentáře paní ředitelky v médiích mi přijdou nešťastné, výpovědní lhůta také,“ zmínil opoziční zastupitel Ondřej Němeček (Jdeto!!!) v reakci na článek Deníku, který problematiku dostal do širšího povědomí veřejnosti. „Sám provozuju zdravotnické zařízení a platím nájem, ale při představě, že mi tři měsíce předem řeknou ‚Němečku, běž pryč‘, když zjistím, že to ví dva roky, rozčílilo by mě to doběla,“ zastal se Juřiny politik.

„Z pohledu veřejných služeb zde obsluhujeme obyvatelstvo čítající 92 tisíc lidí ročně. Takový je průtok návštěvníků k obsloužení a pro tyto lidi si nemohu dovolit služby zcela uzavřít,“ namítla šéfka knihovny a poukázala na svou primární povinnost.

„Dostali jsme se do složité situace, nikdo v sále asi nechce čajovnu uzavřít, ale musíme dál provozovat knihovnické služby,“ apeloval primátor Jan Dohnal (ODS).

Špatné vztahy, nízký nájem

Jeho náměstkyně pro kulturu Lucie Baránková Vilamová (ANO) v pondělí 25. března, dva dny před zasedáním zastupitelstva a týden po vydání článku Deníku, sezvala k jednomu stolu provozovatele čajovny, šéfku knihovny i zástupce města a centrálního obvodu, aby situaci vyřešili.

„Na sítích koluje řada různých informací v emocionálním kontextu, musela jsem se v tom zorientovat. Na schůzce jsem pochopila, že vztahy mezi čajovnou a knihovnou nebyly dlouhodobě dobré, a to nejen s novým vedením knihovny, ale historicky. Zkrátka nebyly standardní,“ podotkla před zastupiteli náměstkyně a dodala, že Michal Juřina měl v knihovně také nestandardně nízký nájem, zcela nesrovnatelný s jinými podniky v gastronomii.

Ředitelka podle ní také uznala, že kdyby měl provozovatel čajovny informaci dříve, mohl by se na situaci připravit. Pořád by to ale údajně byly nanejvýš dva měsíce navíc. „Lidsky to chápu, situace není jednoduchá, nicméně knihovna prostory potřebuje, jinak by se ohrozil projekt sanovaný z větší části dotací. Služby musí knihovna poskytovat primárně takové, pro jaké byla zřízena,“ má jasno Lucie Baránková Vilamová, která už odbor kultury pověřila hledáním nových prostor pro čajovnu, snahu vyvíjí v rámci volných nebytových prostor i centrální obvod.

Získal měsíc navíc a „příslib" nového zázemí

Určitý ústupek ale Michal Juřina přeci jen vybojoval. „Výpovědní lhůta měla běžet březen, duben, květen. Udělali jsme ve spolupráci s paní náměstkyní Baránkovou Vilamovou návrh prodloužení provozu čajovny o jeden měsíc. To je vše, co mohu udělat. Jsme už v předinvestiční fázi, která skončí pátým měsícem, pak jedeme výběr zhotovitele a celé to vypukne,“ popsala Irena Šťastná, jež bude věřit, že nenastanou průtahy.

„Dali jsme po konzultaci s paní ředitelkou čajovně další měsíc navíc,“ potvrdila náměstkyně primátora. Čajovna tedy ve stávajících prostorách skončí nejpozději do konce června, zatímco bude KMO finalizovat přípravy se zhotovitelem.

„Důležité je to, co tady zaznělo, tedy že se o tom mohli dozvědět dříve. Paní ředitelka mi o přestávce zasedání říkala, že to v jejím proslovu zazní, no nezaznělo. Pokud tedy přiznáme, že se stala chyba, a to podle mého názoru ano, pak bychom měli vyvinout maximální úsilí, aby čajovna našla nové místo. Ano, je to soukromý subjekt, ale chovejme se pro jednou nestandardně, protože tak jsme se prostřednictvím městské knihovny chovali i my,“ vybídl zúčastněné Němeček.

Plánovaná petice na zachování čajovny na svém místě už nemá smysl, nicméně Ostrava na sebe vzala závazek – najít dnešní Čajovně u Sýkorova mostu nové zázemí. Dostojí mu?