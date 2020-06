Nyní odchází do důchodu. V úterý se s ním oficiálně rozloučilo vedení městské policie. „Svou práci jsem měl rád. Zpočátku mě ale vůbec nenapadlo, že bych v ní zůstal až do důchodu,“ vzpomínal vyučený zámečník, který třináct let působil na šachtě.

„Šachtu zavřeli a já přemýšlel, co dál. Tak jsem to zkusil jako strážník. Mělo to být jen dočasné, než si najdu práci od železa. Ale zalíbilo se mi tady a zůstal jsem osmadvacet let. Nelituji toho,“ řekl Milan Filipovský, který u městské policie vystřídal řadu postů. Skončil jako vedoucí směny spádové služebny v oblasti Ostrava-Jih.

Sloužil pod všemi řediteli Městské policie Ostrava. A na koho nejraději vzpomíná? „Určitě na prvního ředitele Karla Kosa. Vycházel jsem ale i s ostatními řediteli, se žádným jsem neměl problémy,“ dodal Milan Filipovský.

ZMĚNY

Za svou profesní kariéru toho zažil opravdu hodně. V době, kdy začínal, „frčela“ podvodná hra zvaná skořápky, která se provozovala přímo v centru Ostravy i na dalších místech. Když odcházel, řešilo se nedodržování protikoronavirových opatření.

„Moc se toho změnilo – v práci, technice i přístupu lidí k nám,“ doplnil dnes již bývalý strážník s tím, že největší podporu veřejnosti měla městská policie v době svého vzniku.

„Lidé nás v roce 1992 brali více než nyní. Někdy nás dokonce zvali na kávu. Samozřejmě někteří i nadávali, ale těch bylo podstatně méně. Teď je to horší,“ posteskl si Milan Filipovský, jenž se chce v důchodu mimo jiné věnovat domácím pracím, na které předtím neměl čas. „Na baráku je pořád co dělat. Chci také cestovat a užít si života, dokud je člověk zdravý,“ doplnil.

V souvislosti s odchodem do důchodu si naplánoval cestu do Turecka, kterou mu však zhatil koronavirus. „Teď jsme měli být v Turecku, ale kvůli koronaviru jsme plány museli změnit. Budeme cestovat po České republice. A kdyby se něco naskytlo, vyrazíme do zahraničí,“ přiblížil své plány Milan Filipovský.

Na práci u městské policie bude podle svých slov vzpomínat jen v dobrém. „Byl tu skvělý kolektiv. Kde jsem přišel, tam mě vzali takového, jaký jsem. Mám pěkné vzpomínky,“ uzavřel novopečený důchodce.