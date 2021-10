Vloni v září okradl v noci pětasedmdesátiletého motoristu, který u jednoho z domů v Ostravě-Hrabůvce vykládal zboží z dodávkového vozu. Z kabiny mu vzal plátěnou tašku s různými věcmi za více než sedm tisíc korun. Řidič si toho ale všiml a rozběhl se za ním.

Mladík si myslel, že seniorovi, který by mohl být jeho dědeček, bez problémů uteče. Mýlil se. Zdatný důchodce nepoctivce po chvíli doběhl a chystal se ho zadržet. V tom okamžiku zloděj udělal fatální chybu. Místo toho, aby uznal protivníkovu fyzickou převahu a nechal se chytit, otočil se, vytáhl plynovou pistoli a na pronásledovatele z bezprostřední blízkosti nejméně sedmkrát vystřelil. Mířil především na hlavu.

Trefil muže do čela a do ruky, kterou si oběť chránila obličej. Z úst Roberta R. zazněly i hrozby zabitím. Ani to motoristu nezastavilo a znovu se rozběhl za nepoctivcem. Ten po něm hodil ukradenou tašku, poté tasil nůž a začal opět vyhrožovat. Nakonec se mu sice podařilo utéct, na přelomu října a listopadu ho ale zadržela policie.

Z původně obyčejné krádeže se stalo vydírání se zbraní v ruce, na které zákon pamatuje pěti až dvanácti roky žaláře.TrestPřípadem se zabýval Krajský soud v Ostravě, který ve čtvrtek vynesl rozsudek. Robertu R. vyměřil čtyři roky ve věznici s ostrahou, což je trest pod spodní hranicí sazby. Od přísnějšího verdiktu muže zachránila lítost a také přiznání v podobě takzvaného prohlášení viny, což výrazně urychlilo hlavní líčení.

„Lituji toho, nikdy v životě se už toho nedopustím. Chci prohlásit vinu. Činím tak dobrovolně, nikdo na mě nečinil nátlak,“ prohlásil Robert R., jehož obhájce pro něj žádal podmíněný trest. Státní zástupkyně naopak navrhovala pětileté vězení s tím, že muž se již v minulosti dopustil majetkových a násilných deliktů. Zmínila i jeho nevhodné chování ve vazební věznici, kde mimo jiné plivl na dozorce. Senát nakonec Robertu R. vyměřil čtyři roky žaláře.

Rozsudek není pravomocný. Muž ho sice na místě přijal, žalobkyně si ale ponechala lhůtu k vyjádření. Pokud se odvolá, připadne konečné slovo Vrchnímu soudu v Olomouci.Muž je od listopadu ve vazbě. V současné době má devítiměsíční dítě, u jehož narození kvůli svému zatčení nemohl být.