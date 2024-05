Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze a Ostravě začíná už zítra. Deník se vypravil zjistit do vyhlášených pivnic v blízkosti vítkovické hokejové haly, jaká bude po dobu trvání šampionátu cena piva. Kdo zdraží a kdo ceny ponechá?

Zdražují pivnice u arény? Deník zjišťoval cenu piva v Ostravě během MS v hokeji | Video: Deník/Petr Jiříček

Prestižní turnaj, jakým je hokejové mistrovství světa, si žádá i jinou cenovou relaci piva. Ve fanzóně u Ostrava Arény se bude čepovat půl litru plzeňského piva za 110 korun, uvnitř v hale pak díky dlouhodobému kontraktu Ostravar. Cena však je opředena tajemstvím a zjistí ji až první návštěvníci. „Cenu piva v hale pivovar nestanovuje, a proto ji nemůžeme komentovat,“ vzkázala tisková mluvčí pivovarů Staropramen Denisa Mylbachrová. Pro řadu fanoušků, ať už místních či zahraničních, tak může být lákavou alternativou dojít si za levnějším pivem „pár kroků“ dál.

Nejdál z vybraných podniků, kde Deník ceny monitoroval, to budou mít milovníci piva do Cihelny u Chýlků na pomezí Vítkovic a Zábřehu, kde se pivnice nachází, už za cestou jsou ale Vítkovice. Vzdálenost od haly je asi 1,5 kilometru. Kompenzací za vzdálenost je ale nejvýhodnější cena piva široko daleko. „Ceny piva zachováváme stejné, neměníme ani ceník jídelního lístku,“ informovala servírka Regina Hajná s tím, že dvanáctka Radegastu stojí 41 korun (38 korun desítka) a půllitr dvanáctistupňové plzně 49 korun.

Prozatím zde zachovávají standardní otevírací dobu (od 10 do 22 hodin, v pátek a sobotu do půlnoci), po prvním zatěžkávacím víkendu jsou ale připraveni otevírací dobu prodloužit s ohledem na večerní zápasy, které začínají ve 20.20 hodin a diváci se z haly budou trousit až před jedenáctou večerní.

Baníkovcům za staré ceny. Pivo zdraží od neděle

Na příval nejen hokejových fanoušků se chystají také v Restauraci Eliáš. Ačkoli i zde si vyhodnotí provoz po prvním víkendu, plánují cenu piva zvednout. To však až od neděle 12. května. „Fanouškům Baníku, kteří k nám chodí v hojném počtu před domácími zápasy, chceme zachovat cenu na stávající úrovni,“ zdůvodnila pro Deník servírka z Restaurace Eliáš. Kdo z hokejových a zejména příznivců tedy vyrazí na pivo do zhruba kilometr vzdálené vyhlášené pivnice během prvních dvou dnů šampionátu, patrně bude mile překvapen. Stávající ceny u Eliáše jsou 42 korun za dvanáctku Radegastu (39 korun za desítku) a 52 korun za dvanáctku plzeňského piva. Po dobu konání turnaje v Ostravě je také upravena otevírací doba, a to od 8 hodin až do 3 hodin. Zavřeno tedy bude jen pět hodin každý den nad ránem. A pro hosty zde chystají také jedno zatím blíže nespecifikované překvapení pod označením „happy hour“.

Na „davy jako před devíti lety“ se chystají také v Schönthalu, neboli Osace, jak zní stávající asijský název zavedeného podniku.

Zde zdražují (pouze pivo, cena jídla zůstává, pozn. red.) už s prvním dnem turnaje. Od pátku 10. května se ruší ceny 39 korun za dvanáctku Radegastu (35 korun za desítku). „Ještě to je v jednání, ale bavili jsme se, že by dvanáctka stála 59 korun a desítka 49 korun, což si myslím, že někde je už dnes standardní cena,“ řekla Deníku servírka Mirka.

„Pro nás je důležité, aby lidé byli spokojeni, proto nechceme extrémně zdražovat. Nestojí nám těch 14 dní za to, abychom výrazně zdražili a přišli o stálé hosty,“ vysvětlila strategii podniku dlouholetá zaměstnankyně, která ze své pozice pamatuje i předchozí ostravský šampionát před devíti lety, kdy tehdy ještě v Schönthalu bylo „natřískáno“. „Doufáme, že tak tomu bude i letos. Jsme na tramvajové trase, lidé nás mají po cestě, protože v Dolních Vítkovicích je parkoviště, hotely jsou plné a ve Vítkovicích moc restaurací není.“ Osaka má otevřeno od 10 do 21 hodin (v pátek a sobotu do 22 hodin, v neděli do 20 hodin), po prvním víkendu ale otevírací dobu prodlouží až do jedné hodiny.

V pátek se Deník podívá na to, jak hokejové mistrovství světa zvedlo cenu piva ve vyhlášených podnicích v centru města.