Konat se bude v jeho sídle na Nádražní ulici 17 v budově bývalé prodejny Galex.

Přístupná bude každý všední den od 27. února do 25. března vždy od 14 do 18 hodin. Vernisáž spojená s diskuzí se uskuteční ve středu 26. února od 17 hodin.

„Soutěž vyvolala velký zájem, přišlo do ní 42 velmi kvalitních návrhů. Všechny respektovaly důležité podmínky ze zadání, dotvoření uličního prostoru a zachování napojení sousední nemovitosti. U vítězného návrhu porota ocenila, že nový objekt vynikne vedle některých sousedících, poněkud komisně vyhlížejících budov, a přitom je do lokality zasazen s citem a respektem k okolí. Parkovací dům navíc vyroste v blízkosti zajímavých staveb – Grossmannovy vily, Frágnerova kulturního domu a dalších, které přibudou – koncertní síně podle návrhu Stevena Holla i Černé kostky podle Ladislava Kuby,“ řekl primátor Tomáš Macura.

„Byla to tříměsíční práce zakončena 14denním pekelným maratonem. Osobně jsem chtěl, ať je objekt co nejmíň bednou na auta, ať je hravým zrcadlem strnulých objektů kolem, zároveň ať se do něj promítne logika parkování. Využili jsme k tomu všechny možné i "nemožné" výrazové formy. Těším se na práci se statikem, protože doufám, že se nám podaří udělat největší konzolu s takovým zatížením na světě. Chci, ať se moje milovaná Ostrava dostane na mapu světové architektury. I toto byl impuls, abychom se vybičovali k tomuto návrhu,“ uvedl architekt David Kotek z vítězného Projektstudia EUCZ.

Parkovací dům bude stát na exponované proluce naproti Domu kultury města Ostravy na místě dnešního parkoviště, přiléhajícího k budově České správy sociálního zabezpečení se 70 místy. Kapacita parkovacího domu bude 600 stání. V lokalitě je dlouhodobý nedostatek parkovacích míst pro rezidenty, ale také zaměstnance a návštěvníky řady institucí, které v lokalitě sídlí.

„Parkování je problematické ve většině velkých měst, nejen v České republice. Jak ukazují zahraniční zkušenosti, řešením budoucnosti jsou nové parkovací domy. První se začne stavět ještě v letošním roce naproti městské nemocnice. Na druhý už máme vítězný návrh a na další, který bude stát za katedrálou v centru Ostravy, už chystá ateliér MAPPA soutěž. Protože nás zajímá názor veřejnosti, už v březnu se uskuteční v sídle městského ateliéru na toto téma diskuze s občany,“ doplnil Macura.

Město uzavře smlouvu s autorem vítězného návrhu na zhotovení projektové dokumentace. Samotná stavba by měla začít v roce 2022.

ředpokládané náklady na realizaci jsou podle soutěžního zadání 359 milionů korun bez DPH (435 milionů s DPH).