Krátce před Velikonocemi zastihla Ostravu smutná zpráva. Ve čtvrtek 6. dubna ráno zemřel ve věku 81 let Josef Burkovič, první polistopadový starosta Slezské Ostravy, později místostarosta a dlouholetý zastupitel obvodu. Nejbližším vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Josef Burkovič, první polistopadový starosta Slezské Ostravy, zemřel. | Foto: Koláž Deník

O smutné zprávě informoval Deník Radovan Burkovič, nejstarší syn zesnulého. Josef Burkovič byl starostou Slezské Ostravy od prosince 1990 do října 1996. Poté pracoval na magistrátu města Ostravy a v roce 2004 byl zvolen do funkce prvního místostarosty Slezské Ostravy, kterou vykonával do konce volebního období na podzim 2006.

Od mládí se Josef Burkovič věnoval také sportovní činnosti. Byl fotbalovým nadšencem, později předsedou fotbalového Baníku Ostrava a následně i místopředsedou představenstva slavného klubu ze Slezské Ostravy. „Čest jeho památce,“ napsal fotbalový klub Baník Ostrava na svých oficiálních webových stránkách.