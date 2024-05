K moravskoslezské metropoli měl Jan Kačer velmi vřelý vztah, konstatování, že Ostrava byla jeho srdeční záležitostí, není nadnesené.

Vedle režie se Jan Kačer prosadil také jako herec. Jednou z jeho nejznámějších rolí je rytíř Armin von der Heide z Údolí včel (1967) kolegy-režiséra Františka Vláčila. Nebránil se ani televizní tvorbě, vzpomeňme za všechny některé ze seriálů, které režíroval: Hotel Herbich (1994), Rodinná pouta (2004), Ordinace v růžové zahradě (2016) či Dáma a král (2017).

Jeho manželkou byla herečka Nina Divíšková (1936-2021).

K úmrtí Jana Kačera se vyjádřilo rovněž Národní divadlo moravskoslezské prostřednictvím svého ředitele Jiřího Nekvasila.

S velkou lítostí jsem přijal smutnou zprávu o odchodu pana režiséra Jana Kačera do divadelního nebe! Svým působením v činohře Národního divadla moravskoslezského (tehdy Státní divadlo v Ostravě) v letech 1976 - 1986 zanechal výraznou stopu!

Stopu, která v mnohých rezonovala i po jeho odchodu zpět do Prahy. U nás vytvořil celou řadu zásadních inscenacích (celkem 20, z toho jedna byla operní). Svým způsobem jevištního myšlení a práce s hercem vnesl do ostravského divadelního života v nevlídné normalizační době nepřehlédnutelné inspirativní počiny. Do kvalitního činoherního souboru s výbornými herci i kmenovými režiséry přinesl jiný divadelní hlas. Měl jsem od svých středoškolských let možnost vidět až na jednu všechny jeho hry. A inspirativní dojmy z mnohých žijí ve mně dodnes. Výrazný byl jeho podíl na zahájení a vytváření profilu nové Komorní scény činohry SDO v Divadle loutek Ostrava. Ta vznikla z nutnosti po požáru Divadla Jiřího Myrona. A hned zahajovací inscenace Cyrano z Bergeracu v jeho režii byl divadelní počin par excellance! Začalo se hrát již před divadlem na náměstí, divadlo expandovalo i do foyeru. Úžasný syntetický divadelní zážitek, téměř na dotek. Barevné divadlo v šedočerné normalizační Ostravě. Legendární inscenace, vždy dlouho dopředu vyprodaná. Divadelní zázrak! A skvělé byly i ty další. Jan Kačer byl zkrátka zdroj živé divadelní vody. S nadšením se jím občerstvovali mnozí.

A tím posledním společným ostravským divadelním zážitkem byl hold k jeho 80. narozeninám v Divadle Antonína Dvořáka. To jsme spolu poprvé a naposledy vystoupili společně na jevišti.

Jan Kačer zůstane s oběma svými ostravskými etapami v letech 1959-1964 v Divadle Petra Bezruče a v období let 1976 - 1986 ve Státním divadle Ostrava zapsán zlatým písmem do dějin ostravského divadla.

Pane režisére, velké díky Vám za vše, za naše divadlo i za sebe!