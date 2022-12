Eduard Ovčáček se narodil v Třinci. V letech 1957 až 1963 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u profesora Petra Matejky a současně jako host v roce 1962 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Antonína Kybala.

Ve své tvorbě se zabýval malbou, grafikou, koláží, plastikou, vizuální poezií, lettristickou fotografií a instalacemi. Má na svém kontě řadu prestižních domácích i zahraničních cen v oboru volné grafiky a patřil k našim špičkovým umělcům zejména v oboru grafiky.

Evropským hlavním městem kultury měla být Ostrava, říká Eduard Ovčáček

Grafika pro něj znamenala především radost. Když u příležitosti svých osmaosmdesátých narozenin poskytl pro Deník rozhovor, hned na první otázku, zda ji vnímá jako svůj „celoživotní úděl“ a co pro něj vlastně znamená, odpověděl takto:

"Vím, jak jste to myslel s tou otázkou. Jistě, nemohu říci, že by grafika se stala mým údělem, ale spíše radostí. Moje grafiky jsou do jisté míry výtvarnou reflexí událostí, které běžely kolem mne. Grafika je pro mě, v přeneseném slova smyslu, způsobem komunikace s lidmi, kteří dovedli pochopit poslání alternativní umělecké scény. Toto médium bych doplnil ještě o fenomén poezie, která je důležitým společným jmenovatelem v celém mém životě. Symbióza těchto dvou médií mi především pomohla vytrvat v rezistenci v období totality a pomohla mi vždy nalézt východiska nejen ke správné cestě, ale i ke kritické pozici v drsné realitě."

