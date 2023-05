Policii se přihlásila žena podezřelá z nezvyklého podvodu se svěcenou vodou. Tu za bezmála sto tisíc korun údajně prodala jiné ženě.

Ne zrovna šťastným životním obdobím procházela žena (48 let) z Ostravy. Toho využila podvodnice, která si na ulici v centru Ostravy všimla jejího psychického rozpoložení. Jako pijavice se na ni přisála a postupně ji připravila o sto tisíc korun a zlatý prsten. Navedla ji ke spálení vlasů, poté jí prodala údajnou svěcenou vodu. Kriminalisté nevylučují, že o peníze připravila i další zoufalé lidi.

Vzdělaná, inteligentní

Nutno předeslat, že podvedená žena je inteligentní a vzdělaná. Přesto naletěla. Vše začalo na ulici, kde jí oslovila neznámá kolemjdoucí. Zeptala se jí, kolik je hodin, poté se začaly bavit. Oběť později řekla, že dotyčná působila příjemným dojmem.

„Procházely se po centru Ostravy. Cizí žena byla údajně velice milá a příjemná. A trefila se do jejího momentálního rozpoložení. Měla jí říct, že do ní vidí. Že ví, že se nachází v těžké psychické situaci. Zároveň jí nabídla pomoc,“ popsala situaci Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Důvěra

Podvodnice si postupně získala důvěru oběti. Zároveň nabídla řešení. Jak ale zdůraznila, nebude to zadarmo. Mimo jiné hovořila o svěcené vodě. Vzápětí ale dodala, že pro ni musí odjet do Nového Hrozenkova na Slovensku. Pak ženu požádala o pramínek vlasů, který zabalila do papírového kapesníku.

„Tyto vlasy i s kapesníkem spalte a něco si přejte,“ doporučila jí. Za svou radu si nechala zaplatit deset tisíc korun, které žena vybrala z bankomatu. Následně si domluvily další schůzku. Podvodnice předem avizovala, že pomoc bude tentokrát dražší, a to v rozmezí od padesáti do sto tisíc korun.

Schůzka na náměstí

O tři dny později se sešly na domluveném místě na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Žena měla u sebe 60 tisíc korun, to však nestačilo. „Přítelkyně“ ji přiměla, aby z bankomatu vybrala dalších 30 tisíc korun. Poté si povídaly, nakonec jí předala lahev s údajně svěcenou vodu. Následoval návod, co s vodou dělat.

„O půlnoci se touto vodou za pomocí kapesníku omývejte, vaše psychika se zlepší a odezní problémy,“ slibovala. Za vodu dala žena 90 tisíc korun a zlatý prstýnek. O několik dnů později se obrátila na policii. Celková škoda činí 105 tisíc korun.

Chybí jí zub

„Není vyloučeno, že takových případů může být více. Žena mohla využít momentálního špatného psychického rozpoložení i dalších lidí, u kterých by se to za běžných okolností nestalo,“ řekla Michalíková s tím, že podezřelé chyběl jeden z předních zubů.

„V případě, že se někdo s takovým jednáním v minulých dnech setkal a žena obdobným jednáním tak mohla vylákat z lidí peníze, nechť svou zkušenost oznámí na jakoukoli policejní služebnu,“ dodala závěrem policejní mluvčí.

Bohužel nejde o ojedinělý případ. Před časem vyměřil Okresní soud v Ostravě podmíněný trest muži z Ostravy, který coby kartář podvedl vysokoškolsky vzdělanou ženu. Ta jej navštívila na doporučení své holičky. Důvěru si získal detailními znalostmi z jejího života, o kterých věděli jen nejbližší. Pak jí začal vyprávět o hrozbách, které se valí na její rodinu. Například řekl, že brzy může mít vážnou nehodu, že ji potkají vážné nemoci a někomu hrozí sebevražda. Pak nabídl řešení za peníze. Dala mu své úspory, půjčila si od matky, dokonce požádala o půjčku u banky. Kartář jí například radil, aby svému blízkému do čaje, kávy či polévky kapala svou krev. Měla také zapalovat svíčky, číst nadiktovaný text, omývat se vodou a tu poté lít do nápojů příbuznému. Zanedlouho se zhroutila a skončila v péči psychiatrů.