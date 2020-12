Městští strážníci vyjížděli na pomoc 61leté ženě z Ostravy-Zábřehu, která doma upadla z invalidního vozíku. Operátorovi linky 156 sdělila, že není zraněna, ale leží na zemi v kuchyni a nemůže sama vstát.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Pavel Netolička

Stalo se ve čtvrtek. Hlídka po příjezdu na místo kontaktovala ženu voláním do otevřeného okna, ta jim hodila klíče od bytu. Policisté si tak mohli odemknout. Po vstupu do přízemního bytu viděli v předsíni invalidní vozík, v nedaleké kuchyni pak na zemi bezmocnou paní, která jim sdělila, že má nový vozík, na který si ještě pořádně nezvykla. V předsíni bytu se pokusila vyndat věci ze skříně, přitom však sjela z vozíku na zem. Poté se prostřednictvím rukou doslova doplazila do nedaleké kuchyně, kde měla mobilní telefon a zavolala si o pomoc.