Z ostravského magistrátu doplňují, že zhotovitel se „výše uvedené a další vady, které dílo vykazuje“ zavazuje odstranit do čtvrtku 30. září tohoto roku. Na místě už jsou i stroje k pokládání a válcování dalšího povrchu cyklotrasy.

Za úsek v délce 1,6 kilometru má město zaplatit 18 milionů korun.„Fotek už bylo dost, ne?“ prskají technici obcházející s vodováhou i fotoaparáty staveništěm vedle silnice I/58 v Plzeňské ulici. Kromě stavu budoucí cyklostezky si dokumentují i redakční vůz. A kousek dále ještě dělníci stále nakládají zbytky špatného povrchu. Cyklista projíždějící okolo směrem do města uprostřed docela hustého provozu aut nad tím jen vrtí hlavou…

Podélné zvlnění, nedodržení příčných sklonů, polohové i výškové odchylky, vyosené vodorovné dopravní značení. I to jsou důvody, proč je povrch nové cyklostezky mezi sídlišti Bělský les a Dubina a předměstími Stará Bělá a Nová Bělá pryč.

