/VIDEO, FOTOGALERIE/ Deník pokračuje v seriálu věnovaném Colours of Ostrava. Velký potenciál může mít jedna z letošních žhavých novinek na festivalu. Loni se tam uskutečnily skutečné svatební obřady, letos se organizátoři vrátili ve vztahovém vývoji na úplný začátek a chtějí páry seznamovat. Více než třetina návštěvníků akce totiž bývá nezadaná.

Na Colours pršelo štěstí. Pár si řekl ano, oddával herec Vladimír Polák. | Video: Deník/Petr Jiříček

Hned šest regulérních a právoplatných svatebních obřadů (a pak řada fiktivních, zážitkových) se loni uskutečnilo na festivalu Colours of Ostrava v takzvané Kofokapli lásky. Organizátoři zpestření programu, kterým byl například i oddávající herec Vladimír Polák, připravili ve spolupráci se společností Kofola a jejím Láskyplným pátečkem. Letos si organizátoři na „romanťárny“ potrpí znovu, a to nejen díky Kofole, ale i ve spolupráci s TV Óčko.

Láskyplná seznamka, jak se letošní novinka nazývá, se uskuteční jednou denně po všechny čtyři festivalové dny. „Při příležitosti loňského 20. ročníku Colours of Ostrava jsme se rozhodli udělat průzkum, jehož formát pro nás vytvořila a zajistila společnost SocioFactor. Na základě dat jsme z něj zjistili mimo jiné i to, že 37 procent našich fanoušků navštívilo festival jako singles, někteří pak s myšlenkou najít přímo na Colours of Ostrava polovičku, se kterou by pro začátek brouzdali areálem,“ popsal dramaturg festivalu Filip Košťálek, pro koho je Láskyplná seznamka určena.

VIDEO: Na Colours pršelo štěstí. Pár oddával Vladimír Polák z Třech Tygrů

Zúčastnit se ji budou moci předem přihlášení zájemci (formulář ještě není k dispozici, pozn. red.). „Následně na ni večer naváže seznamovací afterparty pro všechny bez nutnosti přihlášek – pro ty, kteří se na festivalu seznámí, ale také pro všechny zamilované. Chceme obrovský potenciál festivalu využít novými směry,“ řekla Vladimíra Rychlíková z organizačního týmu Colours of Ostrava s tím, že seznamka skvěle doplní témata Meltingpotu, kterými letos budou mimo jiné samota a intimita.

Láskyplnou seznamku na Colours of Ostrava bude moderovat Barbara Hacsi z TV Óčko. 21. ročník Colours of Ostrava se v Dolních Vítkovicích v Ostravě uskuteční od 17. do 20. července.