/VIDEO, FOTO,/ Vánoční kluziště v centru Ostravy skončilo s příchodem nového roku. Ačkoliv v létě mají bruslaři neomezené možnosti, kam mohou na kolečkových bruslích vyrazit, s ledními bruslemi to tak jednoduché není. Deník zjišťoval, kde se dá v zimních měsících bruslit.

Rozhovor se starostou Hošťálkovic k veřejnému bruslení, 10. ledna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Venkovní teploty sice padají hluboko pod bod mrazu, ale o zamrzlých rybnících vhodných k bruslení si zatím Ostravané mohou nechat jen zdát. Milovníkům bruslí musí stačit veřejná bruslení, kterých je v Ostravě jen pár. A které to jsou?

Multifunkční hala Ostrava-Vítkovice

Tradiční veřejné bruslení v multifunkční hale u Ostravar Arény je k dispozici každý víkend. Bruslení veřejnosti se koná v sobotu i v neděli od 16.30 do 18.30. Vstupné vychází na 90 korun na hodinu. K dispozici je zde půjčovna bruslí.

Adresa: Multifunkční hala, Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh Časy bruslení: Sobota až neděle 16:30 - 18:30 hodin Ceník: bruslení 90 korun/osoba Půjčovna: brusle 80 korun/pár, broušení bruslí od 60 korun/pár Webové stránky: https://www.arena-vitkovice.cz/cs/multifunkcni-hala

Multifunkční areál Ostrava-Poruba

Veřejné bruslení si lidé oblíbili i na porubském zimním stadionu RT Torax Arena. To je ale kvůli rekonstrukci letos zatím passé. „Stále u nás probíhá rekonstrukce, proto bude veřejné bruslení nejdříve od druhé půlky ledna. Vše budeme avizovat na webových stránkách,“ uvedla Lenka Papajová, mluvčí společnosti Sareza.

Adresa: Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba Časy bruslení: bude upřesněno po otevření areálu Ceník: veřejné bruslení 80 korun/osoba Půjčovna: brusle 80 korun/pár, tučňák 60 korun Webové stránky: https://www.sareza.cz/rt-torax-arena/brusleni-pro-verejnost/

Hošťálkovice

Bruslení zdarma pod širým nebem mohou lidé vyzkoušet i v Hošťálkovicích. „Máme chlazené kluziště, které je otevřeno veřejnosti už od poloviny listopadu každý den od 14 hodin do 16.30 odpoledne. O víkendu je možnost bruslit i od 9 do 11 hodin. Fungujeme za každého počasí, především díky našim dobrovolníkům,“ uvedl starosta Hošťálkovic Jiří Jureček. Bruslit pod širým nebem mohou návštěvníci i mimo stanovené hodiny v rámci pronájmu plochy.

Adresa: Výhledy 210/14, 725 28 Ostrava Časy bruslení: Pondělí až pátek 14 hodin až 16:30, sobota a neděle 9-11 hodin a 14 hodin až 16:30 Cena: Zdarma. Mimo stanovený čas je možné bruslení v rámci pronájmu Půjčovna: není k dispozici Webové stránky: https://www.facebook.com/kluzistehostalkovice

Skalka Family Park

Areál Skalka Family Park nabízí kromě mnoha atrakcí i možnost lyžování a bruslení. S bruslemi je možné navštívit park od pondělí do pátku od 14 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 20 hodin. „Vstupné zahrnuje nejen bruslení, ale i vstup do zooparku nebo možnost sáňkování,“ uvedla Tereza Torčíková ze Skalky Family Parku. V rámci bruslení si návštěvníci mohou zapůjčit brusle, helmu nebo pomůcky k bruslení pro děti.