A to zdaleka nebylo vše. Jeho pozornost zaujaly i tři dýky kočovného afrického kmene Tuaregů vykládané stříbrem. Také cena těchto skvostů převyšuje sto tisíc korun.

Alkohol, vztek, davová psychóza. Baníkovec neudržel nervy na uzdě

Devětatřicetiletý muž z Ostravy je protřelý kriminálník mající za sebou patnáct odsouzení. Brány žaláře naposledy opustil letos v únoru. Zanedlouho se vrátil ke svému řemeslu.

Kradl v celé Ostravě, vyjížděl i na Karvinsko a Frýdecko-Místecko. Když zločinů v moravskoslezské metropoli začalo přibývat a škody se vyšplhaly na stovky tisíc korun, případ si převzali policisté 10. oddělení obecné kriminality Ostrava. „Jedná se o celoměstský útvar, který se specializuje mimo jiné na rozsáhlou majetkovou trestnou činnost. Kriminalisté postupně shromažďovali důkazní materiály, zajistili stopy a vyhodnotili získané kamerové záznamy. Operativní činností a místní znalostí se dostali k devětatřicetiletému muži z Ostravy,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Medobraní v ZOO Ostrava. Děti se poučí o včelkách. Přijdete?

Kriminalisté sice věděli, s kým mají čest, dotyčný se jim však úspěšně vyhýbal. Dobře znal policejní metody a věděl, co dělat. Časem však ochránci zákona získali důležitou informaci, že by se mohl ukrývat v obci Baška na Frýdecko-Místecku.

„Přímo v dané obci zadrželi podezřelého muže, který měl u sebe šperky z bílého i žlutého kovu, například řetízky, náušnice, prsteny, náramky, hodinky, ale také finanční hotovost a alkohol. To však nebylo jediné, co policisté našli. U sebe měl také kladívko, kovové páčidlo a cestovní pas na jiné jméno,“ dodala Michalíková.

Beats for Love se vrací do Ostravy. Přivítá nejlepšího DJ světa

Věci pocházely z posledního vloupání do rodinného domku. Majitelé v té době ještě netušili, že byli vykradeni.ZastavárnyMuž se zatím přiznal k šestnácti zločinům se škodou 650 tisíc korun. Do objektů se dostával po rozbití okna, jindy si poradil s okenní mikroventilaci. Bral vše, co se dalo zpeněžit, například jízdní kola, notebooky, peníze, ale také šperky. Věci odnášel do zastaváren. Část lupu se podařilo zajistit, po dalším policisté pátrají.Zloděj skončil ve vazbě, hrozí mu až pět let žaláře.