Ve sklepě obytného domu v Ostravě-Mariánských Horách přistihl dva zloděje, které po krátké výměně názorů „bez milosti“ zamkl a přivolal policii. Jak se ukázalo, dopadl recidivisty (23, 28 let) mající na svědomí řadu zločinů.

Nepoctivci byli v těchto dnech obviněni hned z několika trestných činů. Na mladšího z dvojice uvalil soud vazbu.

Světlo

„Když jsem šel večer kouřit, všiml jsem si světla ve sklepě,“ řekl Deníku Martin s tím, že se vydal po schodech dolů. Vzápětí narazil na dva podezřelé muže.

„Zeptal jsem se jich, co tady dělají. Zkoušeli nějakou výmluvu, ale bylo jasné, že lžou. Pochopil jsem, že jde o zloděje. Na nic jsem nečekal a zamkl vchodové dveře. Nevěděl jsem, jestli nejsou pod drogami, pak by mohli udělat cokoliv. Byla to okamžitá reakce. Na nějaký strach jsem neměl čas,“ dodal s úsměvem Martin. Vzápětí na místo dorazila přivolaná policie.

Vykrádači

Záhy vyšlo najevo, že ve sklepě zůstali uvězněni dva zkušení vykrádači. Ještě před příjezdem policie se pokusili utéct malým okénkem. To sice otevřeli, zastavila je však ocelová mříž. Když pochopili marnost svého počínání, vrátili se ke sklepům, do kterých předtím vnikli. Snažili se zahladit stopy.

Na vypáčené dveře vrátili zámky a policistům tvrdili, že ve sklepě měli dohodnutou schůzku s blíže nespecifikovaným člověkem. Se svou historkou ale neuspěli.

Podle policistů se Martin zachoval nejlépe, jak mohl. „Jeho reakce byla pohotová a naprosto profesionální,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Mladší ze zlodějů čelí obvinění z deseti vloupání do sklepů a různých objektů. Bral kola, koloběžky a další věci. Celkem způsobil škodu za čtvrt milionu korun. Ke všem činům se přiznal.