Majitelé rekreačních objektů na česko – slovenském pomezí v katastru obce Morávka jsou, mírně řečeno nervózní. Pokud už ne rozzuření po návštěvě nezvaných hostů.

Rekreační objekty na česko-slovenském pomezí na Morávce – Lúčce jsou ohrožené nájezdy zlodějů. | Foto: Deník/Radek Luksza

„Jasně, ví se nich, byly nahoře v Lúčce, k nám do okolí přehrady na Úspolce se to naštěstí ještě nepřeneslo,“ konstatuje k vloupačkám do chat i chalup jeden z lesníků na objížďce po revíru. Kde se v posledním měsíci toulá „škodná“ a vypadá to, že i docela znalá terénu.