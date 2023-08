Zlodějská dvojice v Ostravě vykrádala auta. Měli kladivo, za noc stihli i 14 aut

/VIDEO, FOTO/ Tohle policisté v Moravskoslezském kraji dlouho nezažili. Dopadli zloděje (40 let), který se během jediné noci společně s „parťačkou“ (26 let) vloupal v Ostravě do čtrnácti zaparkovaných vozidel. Se způsobem vniknutí si věru těžkou hlavu nedělal…

Vloupání do 14 aut v Ostravě-Hrabůvce. | Video: se souhlasem Policie ČR