Celková škoda byla vyčíslena na 48 000 korun. Obviněné, která byla v minulosti za obdobné jednání odsouzena, hrozí dle trestního zákoníku trest v rozsahu šesti měsíců až tří let. K jednání se v podstatě doznává, přičemž důvodem měl být nedostatek financí na jídlo, zábavu či kosmetické služby. Kriminalisté i nadále pokračují v úkonech trestního řízení.

Číhalka. Asi takovou přezdívku by mohla dostat 36letá zlodějka, která si v Ostravě vytipovávala ženy při zkoušení obuvi. V nestřeženém okamžiku jim pak brala z kabelek peněženky a mobilní telefony.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.