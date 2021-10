Policisté si posvítili na sérii vykrádaček v centru krajské metropole. Operativní činností i místní znalostí kriminalisté nakonec ztotožnili pachatele, kteří se po vzájemné domluvě dopouštěli trestných činů majetkového charakteru. Z výpovědí obou mužů vyplynulo, že se docela činili. V šesti případech se domluvili, naplánovali a poté úspěšně vykonali krádeže, jejichž scénář byl vždy stejný. Starší muž hlídal okolí, aby se jeho komplic mohl věnovat pokoutné činnosti.

Jedním z prvních společných případů byla krádež zboží v lékárně, která sídlí v nákupním centru v Ostravě. Starší muž měl stínit svým tělem a krýt kamaráda, který bez povšimnutí vniknul do skleněné vitríny, ze které pobral vystavenou kosmetiku za více jak 8 tisíc korun. Poté oba z místa nepozorovaně odešli.

Dalšími případy byla vloupání do restaurace, trafiky, ale také do herny. Starší muž vždy hlídal okolí a mladší mezitím prohledával zázemí objektů, odkud bral, co se dalo. Šlo o peníze, cigarety, telefon i tablet. V herně měl dokonce ze zdi vytrhnout dva trezory, přičemž odcizit se mu zřejmě kvůli rozměrům podařil jen jeden z nich. V něm bylo uloženo 27 tisíc korun.

Zloději nebyli vybíraví. Jejich pozornosti neušla ani prodejna bezlepkových potravin. Způsob vloupání byl úplně stejný jako v předchozích případech. Starší z mužů měl oči na stopkách, jeho komplic se probil do objektu a bral. V tomto případě přenosný trezor, ve kterém byla finanční hotovost přes 85 tisíc korun.

Suma sumárum, oba výtečníci svým společným jednáním způsobili škodu za více než 150 tisíc korun.

Mladší silnější má větší problém

„Kriminalistům se dále podařilo odhalit i čtyři případy, ve kterých figuroval mladší z dvojice sám. Jeden z případů je například vloupání do stánku s rychlím občerstvením v centru Ostravy,“ připojila policejní mluvčí Eva Michalíková.

Po násilném vytlačení okna vnikl muž do prodejny, kde se těšil na obsah pokladny. V tomto případě měl ale smůlu, pokladna byla prázdná. Kdo měl naopak štěstí, byli policisté, poněvadž muže zachytila při tomto činu kamera. Na video se můžete podívat zde.

Zdroj: PČR

Větší „štěstí“ měl zloděj o dva dny později, kdy opět násilně vnikl do prodejny potravin, kde pobral dvě plastové přepravky a cigarety v hodnotě 35 tisíc korun. Jenže to už mu bylo houby platné, protože se ocitl v hledáčku mužů zákona.

„Komisař 1. oddělení obecné kriminality v Ostravě v těchto dnech zahájil trestní stíhání obou mužů (41 a 47 let) a obvinil je ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci. V případě prokázání viny hrozí mužům až pětileté vězení,“ informovala Eva Michalíková.

Ke cti oběma pobertům slouží, že se ke krádežím doznali a s kriminalisty spolupracovali, takže zřejmě dostanou nižší trest.