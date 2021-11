V zahrádkářské kolonii v Ostravě-Výškovicích nedaleko Proskovické ulice by ale zloději měli smůlu. I přes ideální podmínky by je totiž čekalo nepříjemné setkání se silným protivníkem – kombinovanými hlídkami městské policie, které právě v tuto dobu kontrolovaly celou oblast. Cíl: prověřit, zda je vše v pořádku a preventivně působit svou přítomností.

Respekt

Nepřehlédnutelní strážníci na koních i se psy budili již na první pohled respekt. Psovod, jehož čtyřnohý parťák štěkáním i výskoky dával jasně najevo, kdo je tady králem, procházel uličkami v kolonii. Jeho kolegyně s dalším psem zamířila k jednomu z mála zahrádkářů, kteří se věnovali podzimním pracím.

„Dobrý den. Vše v pořádku? Jak se vede?“ zeptala se pětaosmdesátiletého Jiřího Nebeského. „Jde to, na zahrádce je pořád co dělat,“ odpověděl. Stejně jako řada místních se i on stal v minulosti obětí zlodějů. „Už je to nějakou dobu. Vloupali se dovnitř, ale nic nenašli. Zničili však, co se dalo,“ vzpomínal.

Strážníkům se poté pochlubil svými zahrádkářskými úspěchy, například ostružinomaliníkem u plotu. „Když kolem procházely děti, neodolaly a zobly si. Mám radost, že jim chutnalo. Že bych je odháněl? To mě vůbec nenapadlo,“ dodal.

Cenný trus

Své zahrádce se věnoval i třiasedmdesátiletý Miloslav Kožušník, jenž na cestě s lopatkou v ruce sbíral trus, který po sobě zanechali koně městské policie.

„Je to výborné hnojivo. Kéž by toho bylo více. Klidně mohou jezdit častěji. Rád je uvidím. Kvůli kontrolám i trusu,“ usmál se Miloslav Kožušník házející trus do kbelíku. Také on má zkušenosti se zloději. Vykradli ho hned dvakrát. „Pořídil jsem si mříže,“ řekl.

V kolonii jsou desítky zahrádek, a ne všichni zahrádkáři se znají. A to je šance pro zloděje. „Procházejí tudy a tváří se, že tu patří. Pak přeskočí plot a něco ukradnou. Už jsme to tady zažili,“ prohlásil Miloslav Kožušník. Zlodějským nájezdům nedokáží zabránit ani ostnaté dráty nad ploty.

Kontroly v chatových a zahrádkářských koloniích probíhají různě, a to ve dne i v noci. Někdy i s nasazením koní, jako tomu bylo tento týden. A není to jen kvůli tomu, že strážníci v sedle mají lepší přehled. Jde také o preventivní působení a pocit bezpečí zdejších zahrádkářů. „Určitě to působí,“ prohlásil strážník na koni.