Liberty: Krizi brzy vyřešíme. Tameh: Nikam se neposouváme. Zhruba takto lze stručně shrnout pohled obou klíčových stran ohledně odstavení provozu v Liberty kvůli zastavení dodávky energií do huti. Většina zaměstnanců nadále zůstává doma, malá část se jich vrací do práce. Kolik jich je a z jakých jsou provozů?

Aktuální situace v Liberty Ostrava pohledem Tamehu. | Video: Zdroj: Tameh Czech/Patrik Schober

Už počtvrté Liberty Ostrava oddálila návrat většiny zaměstnanců do práce. Dohoda se společností Veolia však umožnila obnovit vytápění provozu Válcovny plochých výrobků a budovy s jeho sociálním zázemím.

„Zaměstnanci tohoto provozu se vrátí do práce v úterý 23. ledna a přidají se tak k zaměstnancům provozu Důlních ocelových výztuží, kteří se vrátili do práce již 18. ledna,“ řekla mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková. Podle informací Deníku se do práce vrací 200 lidí, kteří se přidají ke čtyřem stovkám, jež dosud zajišťovaly nezbytnou údržbu. Z šesti tisíc zaměstnanců tak do práce bude docházet desetina.

Huť nadále jedná s dodavatelem energií Tameh Czech na obnovení dodávek do areálu. „Nadále jednáme se strategickými partnery společnosti TAMEH Czech a jejím správcem, kterým jsme nabídli možnost, umožňující opětovné spuštění elektrárny. Jsme přesvědčeni o tom, že již brzy nalezneme řešení,“ věří Zajíčková.

Tameh: Jednání se neposouvají

Dodavatel energií však vidí situaci zcela odlišně. „Liberty Ostrava zatím nesplatila nic z dlužné částky, ani půl miliardy, které by měla zaplatit na základě soudního příkazu vydaného Okresním soudem v Ostravě,“ zkritizoval přístup huti mluvčí Tamehu Patrik Schober s tím, že Liberty Ostrava je v jednání s Tamehem velice pasivní. „Takže se jednání nikam neposouvají,“ shrnul situaci.

Dokud nedojde k dohodě obou stran, nemůže huť spustit vysokou peč č. 3 ani ocelárnu. Většina zaměstnanců proto nadále zůstává doma (lidé z Liberty se 100 procenty platu, lidé z Tamehu s 80 procenty platu), a to přinejmenším další týden. Zda se lidé vrátí do práce 30. ledna, huť upřesní. Návrat většiny zaměstnanců tak oddálila už počtvrté.

„Zaměstnanci Tamehu nepodávají hromadně výpovědi, střídají se na směnách, které udržují zařízení Tamehu a větší část je vždy doma na překážkách ze strany zaměstnavatele,“ doplnil pohled ze strany Tamehu. Ten má podle mluvčího Schobera peníze na platy ještě na pár měsíců, zaměstnancům bylo začátkem roku řečeno, že do února (za lednovou výplatu).

Příprava na obnovení provozu v únoru

Liberty dál tvoří optimalizační plán, což byla jedna z podmínek pro vyhlášení hromadného moratoria před jejími věřiteli. Hotový má být do konce měsíce. Mezitím se huť připravuje na zapojení nového parního generátoru, dovezeného v polovině měsíce z Nizozemska. Pro obnovení plného provozu v huti je nezbytný.

„Bude připojen k plynovodu do konce tohoto týdne. Jednalo se o složitý proces, který si vyžádal instalaci 350 metrů nového potrubí. Našim cílem je uvést generátor do provozu začátkem února, proto usilovně pracujeme na splnění bezpečnostních a technických podmínek, nařízených Technickou inspekcí České republiky,“ uvedla Kateřina Zajíčková.

Problémy huti naplno vyeskalovaly na podzim. Vysoká pec je udržována v teplém útlumu od 23. října v důsledku poklesu poptávky na trhu a nerentabilní výrobě. Na přelomu léta a podzimu přestala huť platit dodavatelům a rostly její dluhy. Soud ochránil huť vyhlášením takzvaného moratoria nejprve před dodavatelem energií Tameh (nyní už zrušeno) a následně před všemi věřiteli, než přikázal uhradit Tamehu 500 milionů korun. Peníze zatím huť nezaplatila. Tameh skončil v úpadku, soud jej na vlastní žádost poslal do insolvence. Od druhé poloviny prosince jsou zaměstnanci obou společností doma na takzvaných překážkách a do práce chodí nyní jen asi šest stovek lidí, kteří vesměs zajišťují nezbytnou údržbu areálu.