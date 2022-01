Chodili zde místní i přespolní, zdejší kuchyně byla vyhlášená, scházela se zde politická elita Ostravy. To je však minulost. Restaurace před časem zavřela. Když vloni začala rekonstrukce objektu, mnohé zajímalo, co se chystá. Nyní je vše jasné. Bude zde lékařský dům. V přízemí najdou zázemí zubaři, v prvním patře odborní lékaři.

Patriotka

Proměna je „dílem“ Margarity Špalkové – pustkovecké patriotky. „Ta restaurace byla známá, ale už rok nefungovala. Bydlím kousek odtud. Prodala jsem firmu a chtěla jsem nějakou další činnost, protože nedokážu nic nedělat. A když jsem viděla, že restaurace nefunguje, tak jsem ji koupila,“ uvedla Margarita Špalková.

V bývalé restauraci Bílý Kartáč v Pustkovci probíhá rekonstrukce na ordinace zubařů se zázemím, 26. ledna 2022 v Pustkovci. Majitelka Margarita Špalková.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Původně uvažovala o přestavbě na byty, nakonec se rozhodla pro lékařské centrum. „Myslím, že lékařská péče je lepší volba,“ dodala s tím, že v přízemí vzniknou tři ordinace. Dvě pro zubní lékaře, jedna pro dentální hygienistku. Všechny jsou již obsazeny a fungovat by mohly již od března.

První patro je vyčleněno odborným lékařům. Připraveny jsou dvě ordinace, včetně čekáren, sesteren a sociálního zázemí. Zajištěn je bezbariérový přístup. „Ty ordinace jsou zatím volné, ale už se nám hlásí první zájemci,“ uvedla Margarita Špalková a dodala: „S přestavbou jsme začali v květnu. Bylo to dost náročné. Z venku to ještě není hotové. Ale na jaře, až se oteplí a dáme fasádu, to bude vypadat hezky.“

Bílý kartáček?

Jak se bude lékařský dům jmenovat, není zatím jasné. Margarita Špalková však jeden nápad má. „Býval to Bílý Kartáč. Tak mě napadlo – s ohledem na zubní ordinace – název Bílý kartáček. Ale je to jen nápad,“ pousmála se.

Přestože v Pustkovci nebydlí od narození, tato část Ostravy jí přirostla k srdci. „Je to moc hezké místo,“ řekla Margarita Špalková. A sama se ho snaží ještě „vyšperkovat“. Když se před časem ve zdejším parku kácely stromy, nechala z několika kmenů zhotovit zajímavá řezbářská díla. „Děti si tam hrají, lidé se u nich fotí, je to fajn,“ uzavřela Margarita Špalková.