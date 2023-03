/VIDEOANKETA/ Ostrava a DPO připravují revoluční změnu v tramvajové dopravě, která (možná s dílčími úpravami) začne platit na podzim či v zimě. Deník postupně rozklíčuje, jak se to dotkne stěžejních městských částí a jejich obyvatel. Začínáme situací pro Ostravu-Jih.

Anketa k chystané revoluci v tramvajové dopravě z Ostravy-Jihu, 8. března 2023. | Video: DENÍK/Kateřina Součková

Ze stávajících 15 tramvajových linek zůstane 10, budou jezdit většinou častěji, ne tak přeplněné (či naopak prázdné), počítat bude třeba s přestupy. Na některých trasách Deník vytvořil modelové příklady s tím, jak by se cestovalo nyní a v budoucnu a pro přehled zvolil časy vždy ve špičku od 14 hodin.

Výškovice

Dosud z Výškovic vyjíždějí čtyři linky (2, 6, 7 a 15). Po změnách a přečíslování linek to budou dvě – 2 a 10. Dvojka zůstane jednou z mála linek, na které lidé nepoznají větších změn (vyjma té, že coby jedna z „metro-linek“ bude jezdit častěji).

Spojení Výškovic s centrem města (přes Vítkovice) tak zůstane neměnné, včetně doby jízdy. Zatímco nyní tramvaj jezdí v ideálním případě co 7 minut, nově by to bylo co pět minut. Stávající linka 15 bude v totožném provedení linkou 10 s tím rozdílem, že z patnáctiminutového intervalu bude desetiminutový.

Tím však tramvajové spojení s Výškovicemi skončí, jezdit už nemá linka 6 (směr Mor. Ostrava, Plynárny), což se dotkne spíše obyvatel Zábřehu a části Vítkovic, ani klíčová linka 7 (směr Poruba, Vřesinská). Částečnou náhradou do Poruby budou autobusy, i na jejich trasu se ale budou muset lidé z Výškovic nejprve dostat jinak, Výškovice v trase autobusů nejsou.

Vytvořme modelový příklad, kdy by se někdo ze zastávky Výškovice potřeboval dostat například do Fakultní nemocnice Ostrava. Dnes to přímou linkou zvládne za 34 minut, nebo za 22 minut s přestupem na autobus 78. V novém modelu by to bylo nejrychleji za 33 minut se dvěma přestupy či za 35 minut s jedním přestupem.

Hodnocení Deníku: Pro cestující z Výškovic se částečně zlepší spojení s centrem města díky kratším intervalům, velkou komplikací však je spojení s Porubou, kde přibudou, zjednodušeně shrnuto, dva přestupy bez časové úspory.

ZÁBŘEH

Na Zábřeh je nutno dívat se z několika pohledů. Pokud bychom se bavili o linkách vyjíždějících z tamní smyčky a stejnojmenné zastávky Zábřeh, nyní tam začínají jízdu dvě linky (3 a 11). Linka 3 bude nově pod číslem 7 jezdit do Poruby nadále, a to dokonce místo Vozovny až na Vřesinskou. Částečně se však změní její vedení – za Sport Arénou už nebude zajíždět na Ruskou ulici k ředitelství Vítkovic a dále oklikou přes Mariánské hory (toto spojení utrpí), nově pojede rovně na Palkovského a dál na Plzeňskou ulici, čímž se jízdní doba do Poruby zkrátí (ze 40 na 33 minut při nevyužití přestupu na autobus, který ušetří další čas).

Od zastávek Kino Luna, Kotva… podmínky kopírují stávající stav, případně nový stav poplatný i pro výše uvedené Výškovice. Opět tedy vstupuje do hry zrušená linka do Poruby a rychlejší spojení s centrem, Zábřehem však budou projíždět v odlišných trasách posílené autobusy 48 a 78 vyjíždějící už z průmyslové zóny v Hrabové. Například ze zastávky Zábřeh, OC do Fakultní nemocnice Ostrava je odtamtud dnes možné dostat se přímou tramvají za 27 minut, nově to bude možné nejrychleji zmíněnými autobusy za totožný čas, avšak s přestupem na Svinovských mostech.

Hodnocení Deníku: Zábřeh je městskou částí, která na změnách v součtu nikterak zásadně nevydělá, ani neprodělá. Jinými slovy, když prodělá, získá jinde. Komplikací je zrušení linky 6 na Plynárny a stávající linky 7 do Poruby, naopak přínosem (ve vztahu k Porubě) bude pro značnou část Zábřehu zrychlení spojení stávající linkou 3 (pod budoucím označením 7).

DUBINA (s dopadem na Hrabůvku)

Klíčovou změnou pro cestující z Dubiny je konec jakéhokoli přímého spojení městskou hromadnou dopravou s Porubou. Alespoň na porubskou Vozovnu dnes jezdí linka X3, nově z ní bude v totožné trase linka 3, místo Vozovny však bude končit v Martinově.

Nově se vůbec nepočítá s linkou 17 (směr Poruba, Vřesinská). Transformuje se v linku s novým označením 4 (nemá nic společného s dnešní linkou 4, pozn. red.), rovněž však bude končit v Martinově. DPO, KODIS a město Ostrava už plán konce přímého spojení MHD s Porubou potvrdili. Modelové spojení Dubiny s Fakultní nemocnicí v odpolední špičku?

Dnes třicetiminutová jízda linkou 17 (nebo několikaminutová úspora s těsným přestupem na autobus), nově už jen právě ono přestupní spojení (na autobus 78 v Hrabůvce, nebo na tramvaj 8 na Svinovských mostech) v celkové délce jen 22 minut.

Dubinu s Výškovicemi nadále bude spojovat linka 10 (nyní známá jako linka 15). S centrem města však Dubinu spojí ze stávajících tří linek pouze linky dvě. Dosud linky 10 (po Místecké ulici) a 12 (po Ruské ulici) směřující přes Karolinu na Hranečník a klíčová linka 1 směřující na Hlavní nádraží. Nově to bude linka 6 směřující na Hlavní nádraží (v trase stávající linky 12 pokračující však místo Hranečníku dál po Nádražní ulici) a primárně „metro-linka“ 1 vedoucí totožnou trasou jako dnes, avšak s plánovaným koncem na smyčce Hlučínská v Přívoze, nikoli už na Hlavním nádraží. Končí tedy přímé spojení Dubiny s Hranečníkem, které však není pro moc cestujících podstatné, nově se bude přestupovat na nejfrekventovanější zastávce ve městě – na Karolině.

Ziskem bude větší četnost spojů linky 1 (například spojení Dubina – Stodolní je dnes ve špičku možné co 15 minut, nově bude co 5 minut). Proklad linkou 10 nahradí proložené spoje linkou 6.

Hodnocení Deníku: Ve vztahu k centru města se pro Dubinu jedná o kosmetické úpravy co do trasy a o pozitivní změny co do frekvence spojů. Nejvýraznější změna se týká spojení s Porubou, přímá doprava jakýmkoli prostředkem MHD už nebude možná, v obdobném dojezdovém čase cestujícím přibude nutnost přestoupit. Dubina nijak nezíská, ztratí. Budoucí linka 4 do Martinova by přitom nadále mohla pokračovat do Poruby jako dnešní linka 17.

HRABŮVKA

Ve vztahu k centru města (či Hranečníku, a tedy Karvinsku) platí pro Hrabůvku totéž co pro Dubinu, je a nadále zůstane průjezdní trasou totožných linek. Podobná je situace i ve vztahu k Porubě s tím rozdílem, že právě pro Hrabůvku budou skutečně kompenzací posílená autobusová spojení linkami 48 a 78.

Dnes nárazové (či přestupně složité) spoje budou jezdit přímo každých 20 minut. Řada z těch, kdo nebydlí v dochozí pěší vzdálenosti od Horní ulice, ale mají to z oblasti ulice Dr. Martínka dále, na posílení autobusovými spoji mohou vydělat.

Hodnocení Deníku: Stejně jako pro Dubinu platí výhoda častějších spojů směrem do centra města (nutný přestup „na místě“ v případě cesty vyloženě na Hlavní nádraží se dá snést). A stejně tak platí i nevýhoda končícího přímého tramvajového spojení s Porubou. Na rozdíl od Dubiny, která na změnu v podobě ukončení přímé tramvaje doplatí více, je jistým pozitivem pro část obyvatel Hrabůvky častější autobusové spojení s Porubou.

Pohled opozičního zastupitele… Břetislava Rigera (Ostravak):

Nejsem každodenním uživatelem MHD, používám IDOS. Nechal jsem se proto podrobněji seznámit s důvodem změn. Zní to logicky: na pátečních tratích snížit interval a vytvořit "pozemní metro", zároveň spolu s tím na zbylých linkách, které spojují město, aplikovat jiný princip. V číslech DPO to vypadá dobře, ale změny vnímám, jako by je dělal někdo, kdo řídí firmu. Nejedná se však o tržní podnik, DPO není obchodní korporace, která by fungovala v tržním systému a musela s někým soutěžit. Proto spíše vnímám diskomfort pro lidi, kteří jsou dennodenními uživateli závislými na hromadné dopravě. Mám obavu, že pro spoustu starších občanů, pro imobilní občany a cestující se zavazadly může být přestupový diskomfort vnímán velmi negativně. Nemyslím si, že by avizované výhody nového schématu lidé upřednostňovali před přímou cestou bez přestupu. Ostrava-Jih je nejlidnatější část města a spojení bez přestupu do FNO je pro zmíněné skupiny obyvatel zásadní záležitost. Je jasné, že když se DPO rozhodne pro nějaký koncept, těžko už se v něm budou hledat výjimky. Proto už se například nynější tramvaj 17 nevejde na smyčku Vřesinskou, kde bude velký počet dalších tramvají. Očekávám, že tyto změny lidé budou vnímat negativně. Obvod to navíc může odnést většími investicemi do senior taxi, pokud lidé na nový systém nepřistoupí. Ušetřené náklady se přenesou na nás.

Postoj radnice očima mluvčí Gabriely Gödelové:

Aktuálně plánujeme seminář pro zastupitele obvodu. Dotazy máme a chceme je diskutovat se zástupci DPO. Následně vše vysvětlíme obyvatelům. Chceme se seznámit i se sčítáním cestujících, které k úpravám vedlo. Nicméně podporujeme zkrácení doby přepravy, včetně čekání na spoj či přípoj, pro většinu obyvatel Jihu.

K TÉMATU

Avizované schéma tramvajové dopravy není definitivní, nyní s ním dále budou seznamovány jednotlivé městské části, zastupitelé, připomínkovat je může v kontaktním formuláři na webu DPO veřejnost. Nakonec však DPO rozhodne a případné změny uplatní na základě dat a pohledu odborníků. Změny by měly vstoupit v platnost při obvyklém zářijovém či prosincovém termínu změn jízdních řádů.