/VIDEO/ Před rokem se v oblasti školství nejlidnatějšího ostravského obvodu Jihu zvedla bouřlivá diskuse. Důvodem bylo chystané spojení ZŠ a MŠ Kosmonautů 15 se sousední, částečně propojenou školou Kosmonautů 13. Jak to dnes v jednotné „Kosmonautce“ vypadá a co se změnilo?

V Ostravě-Jihu rezonuje téma sloučení základních škol | Video: Deník/Petr Jiříček

Někdejší „Patnáctka“, která se i se svým vedením stala nástupnickou organizací dnes už jednotné ZŠ Kosmonautů, měla plnou kapacitu a zároveň v kontextu celého fungování měla podle vedení radnice vykazovat lepší čísla. Primárně z důvodu stavebního propojení a užívání společné jídelny a tělocvičen tak byla spojena se sousední „Třináctkou“.

Právě tam se proti záměru zvedla velká vlna nevole mezi vedením, učiteli i rodiči, padaly obavy z narušení kolektivů, vazeb učitel-žák (právě tyto podmínky byly průběžně dořešeny, pozn. red.) a místostarosta Radim Ivan (ODS) byl školou podroben kritice, že nepředložil relevantní důvody pro sloučení. „Tento krok, kdy bych se jich zeptal, jestli se chtějí spojit, jsem s dovolením vynechal, protože vím, že bychom se neshodli,“ komentoval tehdy kroky pro Deník.

Na červnovém zastupitelstvu městského obvodu připustil jisté chyby, za samotným záměrem sloučení si však dodnes stojí. Kritici se následně shodli, že kdyby se stejnou prezentací podloženou daty, jako si připravil pro zastupitelstvo, přišel už dříve do školy, nevznikla by taková nevole a patrně ani žádná petice, která získala vyšší stovky podpisů.

Vedení jedné z původních škol skončilo

Jak to tedy nyní více než dva měsíce po sloučení škol vypadá? „Jsme spojeni. Z ‚Třináctky’ odešlo celé vedení, do konce prosince opustili organizaci také všichni technicko-hospodářští pracovníci. Naopak zůstali všichni učitelé, kromě jednoho, a mají platné smlouvy,“ řekl Deníku ředitel ZŠ Kosmonautů Marek Pabjan s tím, že mezi těmi, kdo ve škole už nepokračují, je například někdejší zástupkyně ředitele tehdejší „Třináctky“ Halina Chlebková, která byla jedním z hlavních kritiků slučování. Chlebková však Deníku poslední týden nezvedá telefon.

„Na její konec jsem neměl vliv, do konce minulého roku to bylo v moci a režii tamního ředitele. S ním jsem také na základě jeho vlastního návrhu uzavřel dohodu o ukončení jeho poměru. Skončením ředitelského mandátu mu smlouva nekončila, ale nechtěl zůstat a nabídl mi dohodu o ukončení poměru k 7. lednu,“ informoval Marek Pabjan.

Někteří učitelé si polepšili

Situaci z povzdálí sleduje také místostarosta Radim Ivan. „Mám informace jak od vedení školy, tak od žáků a zaměstnanců, víceméně všichni jsou spokojení, nezdá se, že by byly problémy,“ řekl Deníku s tím, že půjde ještě o dlouhý proces. Těší ho však, že pracovní kolektivy začaly rychle táhnout za jeden provaz.

„I ředitel je pozitivně překvapen z kvality sborovny na ‚Třináctce‘, ta je zase velmi pozitivně překvapena z toho, jaké podmínky jim nově vzniklá organizace nabízí. Ať už co se týká odměn, platu, infrastruktury a vybavení školy či možností vzdělávání. To, co neměli, jim nová organizace nabízí,“ popsal situaci místostarosta a podotkl, že zmíněná otázka „odměn a platu“ rozhodně není o tom, že by lidem ze ‚Třináctky‘ bylo přidáno, aby změnu snáz skousli.

„Mají stejné podmínky jako zaměstnanci bývalé ‚Patnáctky‘, ale polepšili si tím způsobem, že někdejší ‚Patnáctka‘ a dnes tedy celá škola dělá více projektů, a když máte projektové peníze, zapojujete do aktivit kantory, kteří si na projektech mohou vydělat,“ vysvětlil Ivan, který do situace ve škole nehodlá zasahovat, pouze v případě problémů. „Ty se ale dosud neobjevily a věřím, že se ani neobjeví.“

Jaké jsou praktické změny?

Podle ředitele Marka Pabjana došlo od začátku roku k několika celoorganizačním změnám v podobě například změny informačního systému z Bakalářů na EduPage, k přejmenování tříd v novém schématu A až F, aby nebyly z původních škol dublovaná označení, a také k dílčím rozvrhovým změnám či spojení pracovišť speciálních pedagogů a výchovných poradců.

Žáci podle něj zatím změnu nikterak zásadně nepociťují. „Na možné změny ve výuce je příliš brzy, to bude otázka řady měsíců, ne-li let, i proto nyní máme souběžně dva školní vzdělávací programy. Teprve začnou jednání a vzniknou pracovní skupiny, které budou řešit, jak vzdělávací program koncipovat jednotně, co musí ještě několik let běžet zvlášť, a co lze naopak sjednotit,“ řekl Deníku Pabjan, který by tento plán chtěl mít hotový do začátku nového školního roku. Stávající stav je podle něj stále ještě přechodným obdobím.