Z vězení

Lukáš C. se s přítelkyní seznámil, když byl ve vězení. Jezdil pracovat na odloučené pracoviště, kde dívku potkal. „Seděl za to, že pokácel nějaké stromy, mezi kterými byl i památný strom chráněný státem. Ten vůl asi přehlédl cedulku. No, a když byl ve vězení, tak se s ní nějak seznámil,“ uvedl svědek, který Lukáše C. velmi dobře zná. „Znal jsem ho odmalička. Byl to normální kluk. Zaměstnával jsem ho. Pak ale začal fetovat,“ dodal.

Když Lukáš C. začal s přítelkyní žít, byla již těhotná s jiným mužem. To ale obžalovanému nevadilo a o nevlastní dceru se po narození staral. Osudného dne ho Lauřina matka, které nebylo dobře, požádala, aby dítě pohlídal. V té době Lukáš C. řešil životní frustraci, byl unavený z práce a naštvaný. Když Laura začala ve večerních hodinách plakat, snažil se ji utišit. Pak ho ale popadl vztek. S novorozenětem hodil na gauč, poté následovala facka. Lukáš C. před soudem prohlásil, že měl v jednu chvíli strach, aby Lauře nezlomil vaz.

To není normální

„Každý v této jednací síni ví, že se s miminky nehází, ani se nefackují,“ prohlásil předseda senátu. Lukáš C. se původně zodpovídal z těžkého ublížení na zdraví. Soud ale dospěl k závěru, že se jednalo o pokus o vraždu a vyměřil mu šestnáct let žaláře. Senát také rozhodl o tom, že musí holčičce, jež skončila v pěstounské péči, zaplatit dva miliony korun. Muž se na místě proti verdiktu odvolal, žalobce se práva na odvolání vzdal.

„Ať chcípne. Zmrzačil měsíční dítě. Za to by měl být trest smrti. Pokud byl naštvaný, mohl jít do hospody a postavit se nějakému chlapovi. Ale ublížit dítěti…,“ prohlásil o Lukáši C. muž, který jej dobře zná.