Pop-up v Ostravě se uskutečnil v sobotu 3. srpna v Hnízdu v centru Ostravy. Akce začala v deset hodin ráno a trvala do čtyř hodin odpoledne. Second hand 1981 je obchod s výběrovým zbožím a zaměřením na takzvanou upcyklaci (proces přeměňování starých produktů v nové materiály ve větší kvalitě s novým využitím - pozn. red.).

„S týmem jsme pro ostravskou událost připravili šaty, denimové a šusťákové svršky, flanelové košile, průsvitné halenky, mikiny, riflové kalhoty a kraťasy značky Levi’s, Lee a Wrangler,“ popsal velký výběr originálních kousků jeden z majitelů David Homola. Za tři hodiny otevření navštívilo ostravský pop-up přes sto padesát lidí.

Second hand 1981 je známý obchod se sídlem v Praze, kde existuje osm let. Majitelé jsou David Homola a Bára Vilišová, oba pochází z Ostravy. „První myšlenka na otevření obchodu vznikla v Ostravě a po stěhovaní do Prahy jsme ji zrealizovali,“ uvedl Homola. Jako první začali s upcyklací a seznámili se s dodavateli kvalitního značkového oblečení. Poté si otevřeli obchod 1981.

Pop-up v Ostravě vznikl ve spolupráci s filmem Vlny od režiséra a herce Jiřího Mádla. „Večer je předpremiéra filmu Vlny, se kterým jsme ve spolupráci vytvořili oblečení,“ řekl Homola.

„Ráda nakupuji upcyklované oblečení a kvalitní oblečení z druhé ruky. Myslím si, že v Ostravě chybí více obchodů s myšlenkou 1981,“ uvedla dívka, která se akce zúčastnila.

Ceny za vzácné kousky jsou dražší. Ceny za značkové oblečení jsou v rozmezí tisíc až dva tisíce korun. „Zboží je dražší než normální sekáčový obchod. Oblečení není fast fashion a mnohokrát je hodně staré. Všechny produkty pereme, žehlíme, upravujeme a zašíváme. Cílem je vrátit věci do oběhu,“ doplnil závěrem Homola.