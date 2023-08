/VIDEO, FOTOGALERIE, ANKETA/ Tisíce zvířat a rostlin. Zoologická zahrada a botanický park Ostrava rozkládající se na zhruba 100 hektarech prošla dvaasedmdesát let její existence několika renovacemi. Kromě nových pavilonů a expozic přidala zoo do svého repertoáru i nová zvířata nebo proměnila po dvaceti letech logo.

Krátký sestřih ze Zoo Ostrava s anketou, 8. srpna 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Ikonický hroch v logu ale zůstal, nyní však v modernějším provedení, což odráží směřování ostravské zoo. Ta v rámci rekonstrukcí pavilonů myslí mimo moderní vizuální stránku i na moderní pojetí chovu a zařazení novinek.

„Dvacet let je dlouhá doba, během které se mnohé změnilo. Ostravská zoo patří k významným hráčům v ochraně přírody nejen v České republice, ale i v rámci světa. Zoo nadále postupně vzkvétá, a to i díky vzrůstající přízni veřejnosti i našeho zřizovatele města Ostravy,“ popsal důvody ke změně loga ředitel Zoo Ostrava Jiří Novák.

Logo však není jedinou změnou, kterou ostravská zoo v posledních měsících prošla. Kromě parkovacího domu přibyly kromě několika letošních mláďat i dvě nové žirafy. Ty byly do zoo přivezeny na doporučení.

Nové logo Zoo Ostrava.Zdroj: Zoo Ostrava

Rekonstrukce a elektrifikace

„Na základě doporučení evropského záchranného programu (Evropský ex situ program) nově příchozí žirafy rozšířily nově vznikající chovné stádo. Tím se počet žiraf v Pavilonu afrických zvířat zdvojnásobil,“ vysvětluje tisková mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková. Nová africká zvířata zajistila zájem o pavilon a ten tak v posledních dnech doslova praskal ve švech. „Tolik lidí jsem tady dlouho neviděla. Před měsícem jsme tady byli skoro sami, dnes jdeme odsud raději rychle pryč,“ svěřila se Deníku důchodkyně Alena, návštěvnice z Klimkovic.

VIDEO: Ostravská zoo praskala ve švech, o Velikonočním pondělí sem zamířily davy

Jednou z těch hlavních budoucích novinek bude například výstavba chovatelsko-expozičního komplexu, který nabídne zcela nový druh zvířete. „Práce je stále dost, ale věříme, že v příštím roce by mohla začít stavba expozice pro tučňáky brýlové,“ popisuje mluvčí. V plánu je podle mluvčí do budoucna je například i rekonstrukce Pavilonu afrických zvířat nebo zlepšení podmínek ve výběhu pro levharty. To uvítají i návštěvníci. „Ostravskou zoo mám moc ráda a líbí se mi, jak postupně pavilony a prostředí upravují. Nejvíce ale lituji levhartů, kteří v malých výbězích chodí sem a tam. Nedívá se mi na to dobře,“ svěřuje se návštěvnice zoo Pavla Urbánková.

Kromě úpravy pavilonů a vizuální stránky zoo, kterou doplní i interaktivní tabule, byla potřeba elektrifikace celého areálu. „Právě probíhá poslední etapa modernizace a rozšíření elektrických rozvodů, které byly potřeba pro další rozvoj zoologické zahrady. Většina prací sice nepřinese nové expozice, ale rozšíří mimo jiné informační služby pro návštěvníky v podobě dotykových informačních kiosků,“ dodává mluvčí ostravské zoo.

Tvoří skoro polovinu návštěvnosti. Do ostravské zoo míří tisíce Poláků

Turisté z Polska tvoří podstatnou část všech návštěvníků v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava. To si plně uvědomují i zaměstnanci, a proto se jim jejich návštěvu snaží co nejvíce zpříjemnit. K tomu napomohla například i výstavba nového parkovacího domu, kterou mohou návštěvníci využít už od začátku června.

VIDEO: Ostravská zoo v obležení hasičů. Takto vypadá evakuace zvířat v praxi

Polské SPZ, polština na každém rohu. Pro obyvatele příhraničí je právě ostravská zoo tou nejbližší, což nelze při návštěvě Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava přehlédnout. Zoo nemají daleko a jsou z ní nadšení, to potvrzuje i polský návštěvník Pavel, který do zoo zamířil s celou rodinou. „Máme to z domu asi 20 kilometrů, ale jsme tady poprvé. Moc se nám to tady líbí, hlavně to jak je zoologická zahrada velká. Nestačily by nám na všechno ani dva dny,“ hodnotí návštěvník zoo.

Návštěvnický rekord

V loňském roce dorazilo do ostravské zoo přes 606 tisíc lidí, což byl podle mluvčí historický rekord a bezmála 50 procent jsou návštěvníci právě z Polska. I to bylo důvodem k výstavbě nového parkovacího domu, který zoo přinesl dalších bezmála 200 parkovacích míst. „Minimálně čtyřicet procent návštěvníků zoo jsou občané z Polska, kteří přijedou vždy autem,“ řekl v červnu ředitel zoo Jiří Novák. Kromě parkovacího domu došlo i k úpravě stávajícího parkoviště. „Součástí projektu byla i změna organizace parkoviště P3, které přidalo dalších 50 míst. Vše přispělo k plynulejšímu odbavování návštěvníků zoo, jejichž počet neustále narůstá,“ uvedla mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.

Parkovací dům ale není jediným zpříjemněním nejen pro polské návštěvníky. Aby se turisté z Polska v zoo cítili co nejpříjemněji, vychází jim pracovníci vstříc například i hlášením v rozhlasu nebo různými popisky v polském jazyce. „Nejezdí k nám jen lidé z pohraničí, ale například i návštěvníci z Katovic nebo Krakova. Během roku připravujeme i na vybrané dny speciální program,“ dodává mluvčí zoologické zahrady.

K TÉMATU

Historie areálu:

Zoologická zahrada Ostrava funguje od roku 1951. V průběhu let se postupně proměňovala a v současné době chová na zhruba 100 ha více než 4000 zvířat. Některé pavilony se zrušily a postupně nahradily novými, modernějšími expozicemi se zvířaty, které mají nyní k dispozici větší a rozmanitější výběhy. Součástí zoologické zahrady je i několik dětských koutků pro děti s prolézačkami, naučnými stezkami nebo třeba klidové zóny pro ty nejmenší. Zoo už není pouze o zvířatech. Milovníci pestré flóry si přijdou na své v Botanickém parku s několika kilometry naučných stezek, které návštěvníky provedou unikátním botanickým prostředím s nespočtem vzácných rostlin.

CENÍK ZOO OSTRAVA



Letní celodenní vstupné (1. 4. do 31. 10.)

Dospělý: 160 Kč

Děti 3-15 let, ZTP a ZTP/P nad 15 let, senioři, studenti: 100 Kč

Děti do 3 let, ZTP a ZTP/P do 15 let: zdarma



Zimní celodenní vstupné (1. 11. do 31. 3.)

Dospělý: 110 Kč

Děti 3-15 let, ZTP a ZTP/P, senioři, studenti: 100 Kč

Děti do 3 let, ZTP a ZTP/P do 15 let: zdarma



Permanentky

Celoroční vstup dospělý: 750 Kč

Celoroční vstup děti 3-15 let, ZTP a ZTP/P nad 15 let, senioři, studenti: 450 Kč

Rodinná permanentka (2 dospělí + 4 děti): 1800 Kč

Otázka pro Jiřího Nováka (ředitele Zoo Ostrava)

Ředitel Zoo Ostrava Jiří Novák.Zdroj: Deník/VLP Externista

Jak hodnotíte letošní sezonu?

Od začátku roku 2023 navštívilo Zoologickou zahradu a botanický park Ostrava více než 385 tisíc lidí. Počet je srovnatelný s loňským rokem (je zatím o cca 2 000 nižší), kdy návštěvnost poprvé překročila hranice 600 tisíc návštěvníků za rok. Zaznamenali jsme i tři měsíční rekordy – první byl leden 2023 s historicky nejvyšším počtem návštěvníků – 13 955 – druhý byl červen s 82 tisíci a třetí červenec, během kterého přišlo 106 825 lidí. Řada z nich využila možnost, že o prázdninách mohou v zoo zůstat o hodinu déle a užít si podvečerní atmosféru přírodního areálu. Otevřen je až do 20 hodin, ale poslední vstup do zoo je možný v 18 hodin. O víkendech mohou do zoo opět přijet atraktivními doubledeckery nebo vlakem pohornickou krajinou.

Anketa: Co se vám v Zoo Ostrava nejvíce líbí?

Pavel O. (návštěvník z Polska) - Jsme tady poprvé, ale máme to asi 20 kilometrů z domu a moc se nám to tady líbí. Na všechny pavilony a zvířata by nám nestačily ani dva dny.

Zdeňka W. (návštěvnice z Ostravy) - Bydlím odsud 20 minut pěšky a chodím tady s kamarádkou i několikrát týdně. Máme to jako procházku a využíváme roční permanentku.

Dáša Š. (návštěvnice z Ostravy) - Chodím se tady procházet, protože je to lepší, než chodit po městě mezi baráky. Navíc je tady nádherná zeleň.

Sabina Z. (návštěvnice z Havířova) - Minimálně dvakrát ročně tady zamířím. Nejvíce se mi tady líbí sloni a spousta zeleně. I pavilony tady vypadají mnohem lépe než před lety.