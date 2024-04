/FOTOGALERIE/ Už jen hlídka strážníků odklánějící další a další přijíždějící vozy od plného horního parkoviště u ostravské zoologické zahrady dávala první dubnovou sobotu znát, jak to bude vypadat vevnitř. Jedním slovem: Nával!

Nával v ostravské zoo, 6. 4. 2024. | Video: Radek Luksza

„Letošního stotisícího návštěvníka jsme tu přivítali už počátkem dubna, což bylo téměř o měsíc dříve, než v loňském roce,“ konstatovala mluvčí zoo Šárka Nováková s tím, že stotisící lístek prodali skupince žáků a učitelů ZŠ Otická z Opavy ve středu 3. dubna. Na sobotu 6. pak byli přichystáni v plné pohotovosti, což se vyplatilo – brány se totiž doslova netrhly.

„Letošní příznivé počasí v tom období hned po zimě k nám přilákalo velké počty návštěvníků. Rekordní byly i měsíce únor a březen, když přišlo historicky nejvíce lidí,“ pokračovala Nováková.

Zoo navíc na sobotu připravila oblíbenou akci Den ptactva se slevou pro nositele ptačích příjmení (Sýkora, Kos, Drozd, atd.), jimž se stačilo prokázat u kasy. „Ráno byla procházka s ornitologem Otou Závalským a teď tady máme různé aktivity týkající se těchto živočichů,“ popisovali v učebně nad – opět plnou – restaurací. Kdo si zde našel cestu, mohl se například dozvědět, že není vrabec jako vrabec (jelikož tento opeřenec existuje jak domácí, tak polní), zjistit, jak se mladí draví ptáci krmí pomocí maňáska, aby si nezvykli na člověka. Anebo si pohladit největší tuzemskou sovu, výra velkého, bohužel však jen vycpaného…

U slonů naopak měli návštěvníci možnost sledovat trénink nejmladšího sloního samce na přepravu do jiné zoologické zahrady. „Aby zvířata – nejen sloni – zvládla ten transport co nejvíce v pohodě a bez zbytečného stresu, připravují je chovatelé na změnu. Za tímto účelem byl na začátku března umístěn do venkovního výběhu speciálně upravený lodní kontejner. Kolegové mladého samce lákají, aby do něj vstoupil. Uvnitř kontejneru je umístěno seno a oblíbené sloní pamlsky v podobě tréninkových granulí. První dny byl samec ke kontejneru velmi nedůvěřivý a jen zvenku natahoval chobot, aby dosáhl na krmení. Postupně si ale na nový prvek ve výběhu zvykl a po čase už do něj i vlezl. Stále je ale bázlivý, ostražitý,“ komentovala to Nováková. Osmiletého slona chtějí z Ostravy odvézt někdy na podzim. „Už je ve věku, kdy by také v přírodě opustil rodné stádo a našel si vlastní skupinu samců,“ vysvětlila mluvčí.

Kontejner nechali ve výběhu šestadvacetiletého chovného slona, který je po dobu tréninku uvnitř pavilonu. „Mladý samec tak přechází z výběhu, kde pobývá jeho matka a další samice. Ty v tu dobu také dostávají krmení, aby samce při tréninku nerušily. Trénink neprobíhá ve stejné časy, ale většinou v době, kdy je zoo otevřená, takže návštěvníci mají možnost jej pozorovat,“ upřesnila Nováková.

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, jak doplnila, má otevřena každý den v roce, aktuálně v čase od 9 do 19 hodin: „Do areálu je možné vstoupit nejpozději v 18 hodin, pak končí pokladny, v 18 hodin se zavírají i pavilony.“